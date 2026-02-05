北市大安區爆首例漢他病毒死亡 蔣萬安：12行政區地毯式清消

台北市大安區一名70多歲具慢性病史男子，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診感染漢他病毒，成為今年首例死亡案例。死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡，環保單位進行捕鼠作業後，在住家周邊捕獲的2隻老鼠經檢驗漢他病毒抗體呈陽性。台北市長蔣萬安今（5）日下午表示，當日上午已召集全市12個行政區進行大清掃，全面地毯式清消及環境整潔。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安今日下午視導雙北跨縣市無差別攻擊危安實兵演練後受訪指出，上週末發生今年第一起漢他病毒致死事件後，第一時間即刻啟動應變機制，週一晨會親自主持跨局處應變會議。他表示，不只是環保局，民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與，啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

蔣萬安說明，今日上午指示召集全市12個行政區進行大清掃，也就是全面地毯式的清消以及環境整潔，結合市場處針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔，公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。儘管市府已經展開清消，但近日又接連爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠的畫面，也有民眾在大安區目擊老鼠到處竄，環境衛生成為隱憂。

台北市上月21日傳出今年國內首例「漢他病毒」。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

蔣萬安提醒所有市民，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」三不原則，一定要做好各項環境清潔。他也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。

蔣萬安已下令12個行政區進行全面地毯式清消及環境整潔。（圖／中天新聞）

台北市環保局5日上午在全市12行政區同步舉辦「115年環境清潔週誓師活動」，動員各里環保志義工進行環境大掃除，並邀請社區民眾共同參與，於春節前加強居家及周邊環境整理，特別針對室外溝渠等易孳生髒亂熱點加強清理。

環保局呼籲，2月6日至2月13日環境清潔週期間，將加強沿街垃圾不落地收運作業。民眾平時也應留意老鼠可能入侵的路徑，封閉居家周邊鼠洞及縫隙，妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，後巷避免堆積廢棄物、紙箱等雜物，並確實做好環境清理，才能有效防治鼠患，維護良好的居家生活環境。

