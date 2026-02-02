北市大安區爆 25 年來首例漢他病毒死亡，住家附近捉獲 2 隻帶病老鼠

台北市大安區一名 7 旬老翁感染漢他病毒後死亡，衛生單位在住家周遭補獲 4 隻老鼠，其中 2 隻驗出漢他病毒陽性。疾管署長證實，此為台灣近 25 年來首起漢他病毒致死案例，並指老鼠等嚙齒類為漢他病毒的傳播宿主，習慣人口密集的環境，呼籲民眾做好病媒防治。

疾管署說明，死亡個案具慢性病史，潛伏期內無國內外旅遊史。1 月 6 日出現呼吸喘、低血壓等症狀，就醫後返家，8 日又出現腸胃道症狀、畏寒、發燒，再度送醫收治加護病房，最終於 13 日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，經通報與檢驗後確診為漢他病毒症候群。

廣告 廣告

疫調結果顯示，個案主要活動地為住家，家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗均為陰性。環保單位同步於住家及周邊進行環境清消、衛教及捕鼠，共捕獲 4 隻老鼠，其中 2 隻經檢驗漢他病毒抗體呈陽性，研判感染來源與居住環境高度相關，30 日再度於個案住家半徑 200 公尺內噴消、孽清、投藥與滅鼠。

每年零星確診個案，40 歲以上男性居多

疾管署統計，今年截至目前僅 1 例確診，病例數與 4 年同期 0 或 1 例相當，但致死結果使本案成為近 25 年首例。自 2017 年至今，全國累計 44 例漢他病毒症候群病例，1-5 月病例數較多，以性別、年齡來看，男性 29 例占 66%，40 歲以上族群亦 29 例占 66%，其中 1 例為自印尼境外移入。

疾管署副署長林明誠指出，漢他病毒屬人畜共通傳染病，人類吸入、接觸帶有漢他病毒鼠類的排泄物或分泌物污染物，就有感染風險，而都會區人口集中、地下設施與老舊建物複雜，正適合鼠類生存，成為病毒感染溫床。

疾管署提醒，民眾做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。若出現相關症狀，應及早就醫並主動告知居住環境與動物接觸史，以利臨床判斷與處置。

文／周佩怡、圖／巫俊郡