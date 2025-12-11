北市大安區爛尾樓！整棟法拍2戶苦主受害 12/14開標

台北市大安區的預售案「大安文樺」因財務問題，近日正式進入法拍程序，成為當地房市低迷的又一個案例。該建案目前僅完成到三樓，原計劃共六層、地下兩層，總戶數為18戶，主力戶型為2至4房，公設比約40.9%。根據台灣金服的資料，該案的底價為5億4975萬元，建坪408.18坪，換算每坪單價約134.7萬元，法拍將於12月24日進行第一拍。

台北市大安區的預售案「大安文樺」因財務問題，近日正式進入法拍程序，成為當地房市低迷的又一個案例 。（圖／翻攝自台灣金服）

根據《樂居網》資料，「大安文樺」位於精華地段，規劃地上6層、地下2層，共18戶，主力戶型為2至4房，公設比約40.9%，原預計2024年3月完工，但由於小型建商資金短缺，經營困難，導致多家建商相繼倒閉。今年以來，嘉義、花蓮及桃園等地的建商接連出現經營危機，台北市也未能倖免。業內人士表示，在目前房市環境下，該案能否順利成交仍然存在不確定性，後續拍賣次數可能成為關鍵。

根據實價登錄資料，「大安文樺」至今僅有兩筆交易，總價約2625至2650萬元，單價在108至109萬元之間。隨著市場情況的惡化，業主和潛在買家的信心受到嚴重打擊，未來的房市走向令人擔憂。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，小型建商因資金有限，經營壓力不斷增加。今年已有多家建商因資金斷鏈或周轉不靈而倒閉。儘管「大安文樺」位於精華地段，但得標人需自行完成收尾工程，加上房市低迷，第一拍順利成交的可能性不高，後續拍賣才有機會。

