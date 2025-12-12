北市大安區預售屋蓋3層停工 流法拍底價約5.5億

公視新聞記者游騐慈在現場指出，「這裡是台北市的精華地段大安區，不過記者背後的這個建案，只蓋到3樓就不蓋了，現在甚至流入法拍市場。」

仔細看這個預售屋，原先預定蓋地上6層，預計要在去（2024）年11月15日完工，不過卻只蓋到3樓，大量鋼筋裸露在外面，現場也無人施工。據了解，預售屋曾在2022年賣出2戶，單價落在108萬到109萬，買房的民眾恐怕慘遭套牢。

台北市地政局地權及不動產交易科長陳怡如回應，「保障購買預售屋的消費權益，預售屋應記載及不得記載事項規範，有5種履約保證機制，同時亦規範除簽約款及開工款外，付款明細表應依工程進度訂定，且於工程完工後消費者才需繳款。」

點開台灣金服網頁，預售屋已經進入法拍程序，底價是5億4975萬元，公告坪數408.18坪，換算每坪單價約134.7萬元，將在24日進行首拍。

不過，專家認為目前房市交易冷清，恐怕得等到接近3拍，才會有業者投標。只是，蓋到一半的預售屋，慘遭停擺的狀況，也出現在新北淡水，樓高28層的未完工建物，也淪為法拍。

另外，像是花蓮一間老牌建設，以及嘉義的鉅泓建設，也都傳出倒閉。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「現在不管是土建融還是餘屋貸款，也都是受到了一定程度的管控，所以變得小型建商呢，他要去做一些融資的調度是越來越困難，財務體質本身就比較脆弱的業者，這個時候就出現了一些斷鏈的情況。」

想讓房市交易轉熱，央行是否鬆綁第7波信用管制，備受矚目，不過學者認為鬆綁可能性不高。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「可能還是維持原來的管制，但是，在處理一些房貸的部分，那個央行有可能會更細緻化一點。」

學者認為，如果央行持續第7波選擇性信用管制，對於大建商影響不大，但如果是中小型建商，能向銀行借貸成數有限，得留意財務風險。

