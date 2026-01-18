北市大安區驚傳持斧砍人 「人行道上攻擊」目擊嚇！

台北市 / 綜合報導

台北市大安區昨(17)日晚間，竟然有人當街持斧頭砍人！盧姓嫌犯跟受害的林姓男子合夥投資，不滿半年前出資300萬元，但款項下落不明，兩人相約昨日談判喬不攏，嫌犯憤而持利器，在人來人往的大安區街頭，把人壓在人行道上攻擊。警方獲報當場逮捕盧姓嫌犯，另一名共犯則還在逃。

大安區巷弄裡，只見一名男子在街頭沒命似地狂奔，民眾面面相覷，沒多久，後面又一名男子快速追上前，另一個角度也拍下，白衣男子被絆倒跌在人行道，後面兩人隨後趕上，拿出 斧頭 揮砍攻擊，原來他們相約談判，但談判破裂雙方扭打成一團，警方VS.盧姓嫌犯說：「你手先借我，(好，我配合)，好你配合喔。」

廣告 廣告

員警獲報趕到現場，其中一名盧姓嫌犯當場遭逮，警方將他壓制上銬，目擊民眾VS.記者說：「就是兩個人，然後追過去這樣子，(所以那個時候鐵門已經拉下來了)，對，不然如果他們跑進來，就真的滿可怕的。」記者李采臻說：「林姓男子從仁愛路三段，一路跑到這裡，將近300公尺，接著體力不支跌倒，而這裡就是攻擊的現場，現場留下血跡，甚至還有旁邊壞掉的眼鏡。」

事件就發生在昨日晚間9點多，台北市大安區濟南路上，原來被砍的林姓男子跟盧姓嫌犯合夥投資，雙方有債務問題，盧姓嫌犯半年前出資300萬元，款項下落不明，兩人昨日約談判喬不攏，盧姓嫌犯持 斧頭 ，砍傷林姓男子左手以及雙腳，北市警大安分局新生所所長林意翔說：「因本案犯嫌，尚有一名在逃，本分局將持續擴大追查。」

事發就在大安區，讓附近店家嚇得不輕，嫌犯面對警方詢問，是否預謀犯案，只說 斧頭 是防身用途，至於另一名共犯，警方已經鎖定身分追緝。

原始連結







更多華視新聞報導

合夥開店疑債務糾紛 越籍女燒養生館引自燃命危

投資糾紛開槍誤傷友！台南2週3槍擊案 新警察局長考驗

名廚詹姆士捲合夥糾紛 PO多項證據反擊指控

