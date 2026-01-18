北市大安區驚傳斧頭砍人！疑喬債談判破裂 1落網1在逃

北市大安區濟南路發生砍人案。（圖／東森新聞）





北市大安區濟南路發生砍人案！警方獲報到場，遭砍男子受傷送醫，所幸意識清楚、傷勢穩定。警方隨後在附近逮捕1名嫌犯，初步了解，雙方疑似債務糾紛談判破裂，仍有一名嫌犯在逃。

員警vs.嫌犯：「（來你手先借我），我累了我累了，（你累了）。」

嫌犯被壓制在地，完全不掙扎，還說自己跑到累了，願意乖乖被上銬。因為他不久前才拿著斧頭，在馬路上追著人跑，見對方跑到跌倒，還趁機壓制猛力揮砍。事發就在17日晚上9點多，台北市濟南路上，根據警方初步了解，會爆發激烈衝突，是因為雙方有債務糾紛，相約案發地談判，最後談判破裂，嫌犯一氣之下，就拿出斧頭攻擊。」

新生所所長林意翔：「經派遣員警馳赴現場，先行將30歲林姓被害人送往醫院就醫，目前傷勢穩定意識清楚。」

涉案嫌犯共有兩人，其中一人逃逸中，警方將持續擴大追緝，釐清詳細衝突原因，全案也將朝殺人未遂方向偵辦。

