北市大安嚴重車禍！公車猛撞機車+小客車 女騎士右腳掌遭輾斷需截肢

北市大安區和平東路一段與師大路交叉口，4日晚間22時許發生一起嚴重車禍事故，女騎士遭公車輾斷腳掌。（圖／翻攝畫面）

北市大安區和平東路一段與師大路交叉口，4日晚間22時許發生一起嚴重車禍事故。一輛公車行經該處時，疑似因未注意車前狀況，煞車不及，當場追撞前方準備起步的機車騎士與一輛自小客車，強大撞擊力道當場造成騎士被捲進公車底部，右腳掌硬生生被輾斷，恐需截肢保命。

據了解，54歲的大都會客運殷姓公車駕駛晚間沿和平東路一段西往東第三車道行駛，疑似未注意車前狀況煞車不及，追撞前方同車道、號誌轉換準備起步行駛的40歲機車女騎士與及由51歲自小客曹姓女駕駛。強大瞬間撞擊力道造成曹女與車上3名乘客身體多處疼痛，其中謝姓女機車騎士傷勢嚴重，除身體多處骨折外，右腳掌幾乎直接被輾斷，所幸其意識清楚緊急送醫治療，經評估其右小腿需截肢開刀。

廣告 廣告

大安分局獲報立即前往現場處置，啟動交通快打疏導車流、排除現場狀況，約2小時左右事故車輛均拖吊移置排除，現場車流恢復正常。本次事故造成三方車輛均有多處嚴重車損，其中公車司機與自小客車駕駛均未發現有酒駕情事，而謝姓女機車騎士則因傷勢較重尚待檢測，已通知家屬到院；三人駕籍均正常。至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

大安分局呼籲駕駛人行車務必隨時留意車前狀況，尤其營業駕駛人駕車機會頻繁更應謹慎面對，遵守安全駕駛觀念，以確保行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

臉書、Threads、IG涉詐最多「卻只禁小紅書」？ 沈伯洋點出關鍵：不能查

內政部封鎖小紅書惹議！郭正亮批決策「得罪Z世代」：民進黨少幾十萬票

高雄墜樓案！住戶回家驚見「陌生女陳屍陽台」 身分曝光死因調查中