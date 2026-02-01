北市大安民宅火警釀2死！情侶倒浴室雙亡 消防局初判：電線打結走火

台北市大安區光復南路1處住宅大樓於1月31日晚間發生嚴重火警，造成1對男女不幸喪命。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路1處住宅大樓於1月31日晚間發生嚴重火警，造成1對男女不幸喪命。消防局火調人員今天（1日）重返現場勘驗後，初步研判起火原因為室內電線打結導致走火，已初步排除卡式瓦斯爐引燃及人為縱火的可能。至於2名死者的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。

據了解，這起火警發生在台北市大安區光復南路上1棟12層樓高的鋼筋混凝土住宅大樓，起火點位於10樓住戶。火勢於31日晚間9時18分被完全撲滅，燃燒面積約50平方公尺，火勢主要集中在屋內家具與裝潢，並未延燒至其他樓層或鄰戶。

消防局指出，火警發生後立即疏散大樓內共58名住戶。消防人員進入火場時，在起火戶浴室內發現1對男女，已當場失去生命跡象，經分別送往國泰醫院及台北醫學大學附設醫院急救，仍宣告不治。經查，死者為60年次許姓女子及54年次邱姓男子，2人為情侶關係。

火調人員表示，火場初期因地板積水嚴重，起火點難以確認，待積水清除後，發現現場多條電線出現明顯燒焦、融化及纏繞情形，研判因電線打結、長期受熱或電流負載異常，導致絕緣層損壞而引發火災。此外，雖然現場曾發現卡式瓦斯爐，但與起火點不相符，亦未發現任何縱火跡象。

消防局強調，住宅火災中因電線老舊、私拉電線或過度彎折引發火警的案例屢見不鮮，呼籲民眾定期檢視家中電線與插座狀況，避免電線纏繞、超載使用或自行改裝，以降低用電走火風險。至於2名死者的確切死因，仍待檢方相驗進一步釐清。

