北市大安警協助迷途失智長者返家 家屬深表感謝

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局臥龍街派出所日前中午接獲民眾來電報案，指稱轄內某銀行內有一名老先生手持郵局存摺呆坐多時，行員主動關心詢問欲辦理之業務，惟老先生回答內容不知所云，疑似需要協助，周邊民眾遂報請警方到場處理。

員警到場後發現，該名老先生面對警方關心詢問，無法清楚表達姓名、住址等基本資料，言語混亂，疑有失智症狀，且身上僅攜帶一本郵局存摺，並無其他身分證件，致警方一時無法確認其身分。

警方遂依存摺資料查得老先生姓名，並透過警政失蹤人口系統進行比對查詢，發現該名老先生曾有走失紀錄，進一步確認其住址後，發現老先生竟由住家徒步行走近一小時，才抵達該銀行。警方隨即將老先生安全護送返家，順利與家人團聚。

家屬見老先生平安返家，對警方細心協助深表感謝，並表示原以為老先生僅在住家附近散步，未料已獨自走了如此遠的距離，所幸警方即時協助，避免發生憾事。

大安分局呼籲，家中若有疑似或確診失智症之長者，家屬應多加留意其動向，隨時掌握行蹤，避免走失意外發生，亦可考慮讓長者配戴防走失手環或相關定位設備，以提高走失後的尋回機率，也能讓警方將即時提供協助。