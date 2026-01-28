北市大安路邊爆衝突！小黃拒載「關門小力一點啦」 他遭兄弟檔拖下車痛毆

北市一名陳姓司機因拒載戴姓兄弟檔，遭2人拖下車痛毆。（圖／翻攝畫面）

北市大安區忠孝東路四隊27日晚間發生一起乘客痛毆計程車司機案。警方獲報，49歲的陳姓男子因已有乘客叫車，拒絕載送36歲與31歲的戴姓兄弟，未料2人竟直接暴起，怒對司機痛毆，造成司機頭部與頸部挫傷。全案後續也依傷害罪與公然侮辱罪嫌送辦。

據了解，戴姓兄弟2人當時在路邊攔計程車，不過陳姓司機的表示因為已接乘客，因此拒絕接送2人，隨後陳姓司機表示，「關門小力一點啦」，卻直接引爆戴姓兄弟2人怒火，怒將司機拉下痛毆，3人瞬間扭打成一團，一旁路人見狀也緊急報警處理。

警方獲報後，也僅涉案3人全數帶回派出所，陳姓司機頭部及頸部因此有挫傷情形，讓他怒表示要對戴姓兄弟提告。警方於查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。

