北市大安高工親師生參訪陸軍專科學校 拓展升學職涯規畫

[Newtalk新聞] X 社群傳出烏軍在頓涅茨克州多布羅皮利亞（Dobropilia）地區的包圍作戰取得重大勝利，共俘獲超過 2,300 名俄軍士兵，並形容這場行動是「敵軍的全面災難」。不過這項消息尚未獲得證實。 有消息指出，烏軍本（10）月中旬在東線採取誘敵深入戰術，成功將俄軍海軍陸戰部隊引入預設包圍圈後發動反擊，據稱數個俄軍機械化連隊在激戰中被徹底殲滅。根據烏方公布的初步戰報，俄軍在嘗試突襲沙霍韋（Shakhove）與沃洛迪米里夫卡（Volodymyrivka）時，共出動 29 輛裝甲車與坦克，但在 6 小時的交戰後被擊退，至少 12 輛裝甲車與 2 輛主戰坦克遭摧毀，地面步兵亦在烏軍無人機攻擊下潰散。 根據《烏克蘭國防通訊社》及戰地畫面顯示，烏軍大量運用 FPV 自殺式無人機，在俄軍尚未突破前線時便鎖定並摧毀「格拉德-P」（Grad-P）可攜式火箭發射系統與彈藥儲區，重創敵方火力支援鏈。 俄軍對烏軍的陣地發起猛攻。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號 同時，來自第 14 機械化旅「紅卡麗娜」（Chervona Kalyna）的部隊也在羅丁斯克（Rodynsk

新頭殼 ・ 1 天前