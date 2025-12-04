北市大尖山眺望絕美景色 犯保協會新據點撫慰「馨生人」

犯保士林分會第四個「馨生保護服務據點」今天揭牌。(記者吳昇儒攝)

〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕犯罪被害人(馨生人)常因受到案件影響，無法走出陰影，法務部為了鼓勵馨生家庭走出困境，在犯罪被害人保護協會的協助下，於全國設立「馨生保護服務據點」。犯保士林分會今日邀請在汐止大尖山上開設珈樂比咖啡廳的張老闆，加入馨生據點的行列。希望透過眺望台北盆地等絕美景色，撫慰馨生人的心靈。

犯保士林分會透過汐止在地的仕紳協助，與在大尖山開設珈樂比咖啡廳的張老闆溝通後，認為該處可以眺望台北市美景，且周邊還有天秀宮、聖德宮等多間知名宗教廟宇，加上健身步道，有助於馨生人生活重建，決定在該處設置馨生保護服務據點。

法務部保護司司長洪信旭表示，汐止大尖山上珈樂比咖啡廳是士林分會的第4個馨生保護服務據點，也是全國第61個服務據點，環境非常優美，早期對汐止的印象就是潮濕，沒想到會有這樣絕美的環境，還能眺望台北101大樓，欣賞台北市美景。

馨生保護服務據點在國境之北連江有設置，國境之南，屏東也有，但沒想到大尖山那麼漂亮，非常歡迎馨生人前往。

高檢署主任檢察官侯千姬指出，馨生保護服務據點是讓馨生朋友有一個喘息空間，彼此可以支持安慰、療癒，有助於生活重建，非常感謝張老闆及犯保士林分會的主委林志銜提供那麼好的場所。

士林地檢署檢察長張云綺也當場感謝提供場地的張老闆，並邀請在場的馨生人們要多多到這些關懷據點，讓自己開心，這樣士林地檢署也會跟著感到開心。

犯保士林分會主委林志銜說，據點周邊有許多知名佛、道、一貫道的寺廟，周邊的彌勒內院內，更有全國第一尊肉身佛；據點旁還有步道走到大尖山頂，空氣清新，非常適合大家到這裡散心。

犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜(右)邀請汐止大尖山上珈樂比咖啡廳的張老闆加入「馨生保護服務據點」行列。(記者吳昇儒攝)

法務部保護司司長洪信旭指出「馨生保護服務據點」國境之南、北都有，歡迎大家前往。(記者吳昇儒攝)

