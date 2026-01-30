北市大屯國小豐收節親子動手做料理 扎根食農教育

北市大屯國小舉辦「豐收節」，學生動手採收芥菜，製作料理

學生清洗剛從小田園採收的芥菜

學生親身體驗從栽種、照護、採收到料理的完整歷程

為落實食農教育與生活教育，臺北市大屯國小舉辦「豐收節」活動，結合生命教育、自然觀察與家庭教育，帶領學生親身體驗從栽種、照護、採收到料理的完整歷程，讓學習走出課本、走進生活。

大屯國小表示，本次豐收節以校園小田園為學習場域，學生在教師的引導下，歷經近兩個月的蔬菜種植與觀察，親自參與育苗、除草、施肥與照護等農事工作，活動當天各班輪流至菜園採收芥菜，孩子們在彎腰採摘的過程中，深刻體會農作的辛勞與收穫的喜悅，落實生命教育與勞動教育精神。

大屯國小說明，活動課程以「從泥土到餐桌」為主軸，透過簡報與實作示範，介紹蔬菜營養與食農知識，並由親師共同指導學生進行料理實作，孩子們運用自己栽種的芥菜，烹煮芥菜雞湯火鍋、製作雪裡紅水餃，校園中洋溢著食物香氣與學習熱情，讓家庭教育自然融入生活情境。

此外，學校也舉辦「創意料理比賽」，鼓勵家長與孩子攜手發揮創意，將今年的主題「芥菜」做成創意料理，有芥菜義大利麵、芥菜餅乾等，好吃又有創意，不僅增進親子互動，也營造溫馨和諧的校園氛圍。3年級子樂同學表示，透過活動獲得很多學習，像是芥菜子可以做成芥末；鈺昌同學則提到，能吃到自己種的菜煮火鍋很開心。

大屯國小表示，豐收節不僅是一場美食饗宴，更是一堂融合課程統整、親師合作與素養導向的實踐課程，透過「做中學、學中做」，培養學生動手做事的能力與態度，讓教育真正扎根於生活。