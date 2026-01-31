北市大度路拆分隔島 反釀車禍亂象

台北市北投區大度、立德路口於民國108年7月起分段拆除「快慢車道分隔島」，但當地民眾反映拆除後汽機車混流，險象環生，國民黨議員林杏兒表示，應規畫為機車專用道，維持過去汽機車分流。交工處回應，分隔島拆除後右轉側撞事故大為降低，另外考量淡北道路施工壅塞，盼透過工程改善，將持續觀察車流、適時調整。

林杏兒指出，「快慢車道分隔島」拆除時就有機車騎士反映汽車不斷流入機車道，導致機車的車速變慢，道路中間也經常出現不明石塊，有騎士反映2個多月已經滑倒2次。

廣告 廣告

林杏兒說，大度路一帶有多個廢土場，不明石塊可能是大貨車行進中沒有將防塵布蓋好，再加上路面不平從車上掉落。她調閱資料發現，去年11、12月大度路機車車禍案件高達66件，平均1天1.08件，對比施工前5個月合計125件、平均1天0.81件，事故發生率確實有增加趨勢。

她建議可將大度路旁的綠帶和自行車道拆除，設置機車專用道，讓汽機車分流，降低發生事故的可能性；另研議在大度路加裝監視器及科技執法裝備，加強取締違規砂石車輛。

交工處設施科長許銓倫說明，大度路沿線設有「快慢車道分隔島」，但沿線缺口多有汽車右轉需求，常有右轉汽車與直行機車交織風險；另淡水河北側沿河平面道路施工在即，將導致大度路往西縮減1線快車道，考慮近年事故頻繁及壅塞疑慮，盼透過交通工程改善路口安全、提升車流效率。

許銓倫表示，該路口拆除分隔島前3年，共發生31件右轉側撞事故，近3年內僅發生1件右轉側撞事故；拆除後雖有民眾陳情交織問題，不過用路人習慣路型後，陳情案件已趨緩，去年12月10件，今年統計至上周止共5件，後續將持續觀察車流情形，適時檢討調整。

新工處補充，大度路全線分隔島拆除工程約3.6公里，部分已完成拆除及路面復原，目前僅剩餘往淡水方向大業路口至大度路1段150巷口，約500公尺的分隔島，因路側護欄新設路燈基座養護剛完成，待路燈遷移接電後接續拆除，預計農曆過年前完工。