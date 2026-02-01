北市大樓惡火 情侶躲浴室雙亡

台北市大安區光復南路附近一棟大樓三十一日晚間發生火警，警消派員到場發現起火地點位於十樓，造成一男一女失去呼吸心跳，緊急送醫後宣告不治。 （翻攝畫面／中央社）

台北市大安區光復南路一棟十二層大樓一月三十一日晚間發生致命火警，造成一對情侶不幸喪生。二月一日火災調查人員重返現場勘驗，初步研判起火原因疑為「電線打結走火」。

三十一日晚間八時三十三分，消防局接獲報案指光復南路一棟大樓發生火警。抵達現場時，十樓已竄出猛烈火舌及濃煙。消防人員破門布水線灌救，並同步疏散大樓內住戶。火勢在約三十分鐘內獲得控制並撲滅。此次火警共疏散五十八名住戶。

清理火場時，消防人員在起火戶臥室內的浴室發現六十一歲邱姓男子與五十五歲許姓女子倒臥其中，兩人已無生命跡象。救護人員隨即將他們分別送往國泰醫院及台北醫學大學附設醫院急救，但最終均告不治。

警方調查指出，許姓女子為該戶屋主，已離異，平時與兒子同住。其子從事超商工作，當日因休假外出訪友，意外逃過一劫。邱姓男子為許女友人，從事養蜂工作。據大樓管理員表示，邱男並非每日居住於此處。起火戶內的傢具及裝潢嚴重燒毀，燃燒面積約五十平方公尺。

消防局火災調查人員一日詳細勘查現場後指出，起火點一度因地板積水難以辨認，待排除積水後發現燒焦融化的電線。初步研判火災是因疑是電線打結導致走火所引發，已排除現場發現的卡式瓦斯爐釀禍的可能性。兩名死者確切死因，仍待檢察官相驗後進一步釐清。

另外，信義區吳興街一處民宅一日清晨也傳出火警，共疏散九人，救出二人，其中一女救出時已無呼吸心跳，所幸送醫搶救後恢復生命跡象；初步研判起火原因為電線老舊引發走火，排除人為縱火可能，但詳細肇因仍待後續調查釐清。