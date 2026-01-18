北市大樓疑一氧化碳中毒 200人急疏散、13人送醫含9歲女童

北市南京東路一棟大樓舉半年菜試吃活動，疑似因卡式爐造成一氧化碳過量13人被緊急送醫。翻攝畫面

台北市松山區南京東路四段今（18）日下午驚傳集體一氧化碳中毒事件！在一棟大樓內舉辦年貨市集試吃活動，疑因在密閉、不通風的室內空間使用發電機及卡式爐，廢氣無法排出，導致多名民眾身體不適，台北市消防局獲報後大舉出動救援，緊急疏散現場約200人，並將13名出現不適症狀的民眾送醫，其中還包括一名年僅9歲的女童，所幸送醫者意識皆清楚，暫無生命危險。

消防局指出，下午3時5分接獲通報，南京東路四段「兆基文教大樓」內多名民眾出現頭暈、噁心等不適症狀，立即派遣10輛消防車、14輛救護車及56名人員趕赴現場。指揮官初步調查發現，現場為某創意行銷公司舉辦的年貨大街試吃活動，活動期間竟在室內密閉空間使用發電機及卡式爐，導致一氧化碳濃度飆高，釀成意外。

據了解，這起事件共造成13人（4男9女）身體不適，年齡介於9歲至74歲，分別送往國醫、台安、三總松山分院、馬偕、國泰、北醫及仁愛醫院治療。消防人員隨即對現場進行強制通風，並於下午5時12分確認一氧化碳濃度已降至0ppm，現場狀況排除。

消防局也再次提醒，室內場所若需烹煮或使用燃燒設備，務必保持良好通風，避免一氧化碳中毒憾事重演。至於活動主辦單位是否違反相關安全規定，北市府商業處、產發局等單位已介入調查，後續將依法究責。



