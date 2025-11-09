北市大樓窗戶遭強風蹂躪突掉落波及騎士！專家：恐負刑責

鳳凰颱風即將來襲，台北市大安區某大樓發生窗戶因強風掉落的意外事件，掉落的窗戶碎片波及路過的騎士，所幸未造成重大傷亡。

台北市大安區某大樓發生窗戶因強風掉落的意外事件。（圖／翻攝畫面）

事件發生於下午1時，掉落的窗戶碎片波及路過的騎士，所幸未造成重大傷亡。建管處指出，窗戶並非房屋結構的一部分，因此不會對屋主開罰，但如果窗戶掉落造成他人受傷或死亡，則屋主可能需承擔刑事和民事責任。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，窗戶掉落的情況類似於其他非結構物的掉落，如盆栽等，若造成傷害，受害者可以提告，屋主將面臨刑事過失傷害或過失致死的指控。陳傑鳴提醒民眾，應定期檢查自家房屋狀況，特別是在颱風來臨前，應加強檢查冷氣架和陽台等可能掉落的物品，以避免意外發生。

