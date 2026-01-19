北市大樓「年貨試吃」爆CO中毒 疏散逾200人.13人送醫

台北市 / 綜合報導

距離農曆春節，只剩下不到一個月的時間，年貨市場也開始動起來，不過昨(18)日下午，在台北市一棟辦公大樓裡舉辦的年貨大街試吃活動，卻傳出一氧化碳中毒的意外，原來是攤位上都使用卡式爐跟發電機，但室內環境不通風，加上參加民眾很多，導致現場一氧化碳濃度過高，陸續有人覺得身體不適，最後主辦單位緊急打119求助，消防人員到場後，立刻疏散所有人，同時將13位民眾送醫，幸好都沒有生命危險。

民眾坐在輪椅上，戴上氧氣罩，臉色蒼白看起來很虛弱，被救護人員送上救護車，後方還有學生同樣戴著氧氣罩，但還能自行走路，人行道上還有不少民眾，原來他們受邀參加試吃活動，沒想到吃到一半陸續出狀況，緊急從大樓內部被疏散出來。

年貨大街試吃活動聚集不少攤位，還擺放座椅供民眾坐著享用美食，部分攤販使用卡式爐現場烹煮，現場還使用了發電機，但大樓室內空氣不流通，一氧化碳濃度過高陸續有民眾身體不適，現場民眾說：「就是人太多，人太多，然後大家有點空氣不流通，因為有人不太舒服，就有點昏倒這樣。」

事發就在昨日下午3點多，台北市南京東路一棟大樓，發現有民眾身體不適甚至暈倒後，主辦單位立刻報案，台北市消防局第三大隊大隊長蔡家隆說：「活動疏散了200個人，有47個人有不適的狀況，我們在做監控他的血氧濃度，症狀頭暈啦，就是不舒服，一氧化碳中毒的情形。」到場後使用儀器偵測，發現現場一氧化碳濃度偏高，陸續疏散200人，經過評估後，其中較嚴重的13名傷者被送醫治療。

主辦單位表示，活動已經結束也沒有其他場次，幸好被送醫的民眾意識清醒沒有生命危險，只是年貨試吃大會，演變成一氧化碳中毒意外，主辦單位恐怕也得負起後續賠償責任。

