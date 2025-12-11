北市大理「臺英雙聯課程」 5學子取得英國學分證書

大理高中5位修習「臺英雙聯課程」學生取得英國普利茅斯城市學院（CCP）學分證書

大理高中三位學生獲得4科通過證明

大理高中二位學生獲得3科通過證明

英國CCP城市學院師長(左)到大理高中與學生座談

臺北市大理高中推動「臺英雙聯課程」邁入第六年，今年學子表現亮眼，學生楊純樺、劉治楷、蔡季昀等3人修習4學期課程並通過測驗，黃奕翔、陳宏佾2位學生則修習3學期課程並通過測驗，這5位學生將取得英國普利茅斯城市學院（CCP）學分證書。

大理高中說明，臺英雙聯課程為臺北市教育局與英國CCP學院簽約合作的國際課程，採全英文授課模式進行，課程以商業類為主，對學生而言是一項跨學科、跨領域的全新學習挑戰。學生必須完成「學術英文」、「行銷學」、「商業經濟環境」、「組織行為」等4門課的修習，並至少通過3科測驗，才能取得英方學習證書。

大理高中表示，取得證書的學生楊純樺2科測驗成績為「優秀（Merit）」、2科「合格（Pass）」。他表示，很高興自己能得到4科全數通過的成績，由於自己的個性比較不服輸，因此養成上課後複習當日進度、下週課前再看一次影片當作複習，也當作學習暖身的好習慣。

1科成績「優秀（Merit）」、3科「合格（Pass）」的學生劉治楷則分享，自己從小就有出國念書的夢想，希望這樣的表現有助於未來升學轉銜的發展。1科成績「優秀（Merit）」、2科「合格（Pass）」的學生陳宏佾從高一下學期方加入課程，他表示，由於自己已經錯過高一上學術英文課程的暖身過程，所以必須比其他同學更努力才行。

大理高中指出，這5位學生在高一、高二階段，加入學校的國際交流戰隊，擔任接待海外友校學生的任務。負責輔導雙聯學子與多元學習規劃的黃世隆主任表示，希望透過多元活動，讓這些孩子能累積更豐沛的學習經驗，讓學習走出課室，透過活動參與及經驗累積，詮釋自己的高中生涯。