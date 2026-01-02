北市大直高中學生跨域學習 以創作回望戰爭記憶

臺北市大直高中策劃《暗房與光：戰爭的形狀》展覽，8大展區回顧戰爭記憶

學生宋允愛表示，〈鄉願・翎羽〉作品從金門老兵的鄉愁呈現嚮往和現實間的衝突

〈鄉願・翎羽〉作品以色彩鮮明的山巒與飛鳥象徵對自由與家鄉的嚮往

學生蔡頤咸表示，〈尋門〉作品以白色恐怖為背景，引導觀眾穿越狹長黑暗的隧道

〈尋門〉作品用白雲象徵自由新生，進入隧道後則是獄中黑暗與壓抑的心理

學生劉彥廷表示，動畫〈淚線—飛行的過程〉，繪飛行員從夢想成真到成為戰爭機器的悲劇歷程

〈淚線—飛行的過程〉展場運用眼淚及麻繩等物件，呈現飛行員心境的起承轉合

〈流聲・留聲〉作品定格了戰爭時期無法被遺忘的記憶

〈戰火下的羈絆〉作品描述軍犬在戰車與碉堡中成長，習慣砲火

〈水〉作品呼應海上浮屍，讓觀眾感受在戰爭下底層兵的無奈與辛酸

〈破碎的走馬燈—老兵回憶錄〉作品以老兵視角，呈現過去、未來和現在

〈麻痺〉作品讓觀眾了解士兵因為思念和戰火而感到的不安與無助

臺北市大直高中教師團隊以「戰爭的紀錄、記憶與紀念」為主軸，帶領40位學生從文本閱讀、身體與空間感知出發，進行新媒體與複合媒材創作。即日起至1月7日在學校校史室策劃《暗房與光：戰爭的形狀》展覽，呈現知識與藝術轉譯的跨領域學習成果。



歷史科教師杜可瑜指出，校訂必修課程以二戰歐亞戰場為起點，延伸探討國家如何透過靖國神社、忠烈祠等空間進行歷史敘事，並特別聚焦臺籍日本兵的歷史經驗。學生閱讀影像文本《聽海湧》，進行人物設定後，親自書寫並錄製「遺書」，再結合藝術轉譯工作坊，透過身體感受、素材提取與創作，深化對戰爭記憶與人性議題的理解。



美術科教師林欣美表示，展覽由學生共同創作與布展，打造8個獨立展區。「暗房與光」一名源自課程閱讀文本《暗房與光：臺灣白色恐怖詩選》。學生將參訪景美人權園區「押房」的禁錮體驗轉化為創作靈感，以黑布將校史室形塑成不規則的戰爭空間，營造如「黑盒子」般的沉浸式場域。展覽結合裝置藝術、動畫、聲音與光影投影，引導觀眾在行走與轉身之間，與碎片化的歷史記憶產生互動。



學生宋允愛表示，小組作品〈鄉願・翎羽〉描繪戍守金門碉堡老兵的思鄉情懷。作品以色彩鮮明的山巒與飛鳥象徵對自由與家鄉的嚮往，背後冰冷的碉堡則代表無法逃離的現實，並以「動態眼睛」細膩呈現內心情緒的流動，讓參觀者得以體驗回憶與現實之間的衝突。



學生蔡頤咸表示，作品〈尋門〉以白色恐怖時期為背景，從象徵自由的白雲出發，引導觀眾穿越狹長黑暗的隧道，模擬押房帶來的壓迫感，出口動畫呈現受難者入獄前的記憶，象徵即使時代結束，創傷仍持續存在。



學生劉彥廷表示，動畫作品〈淚線—飛行的過程〉描繪一名飛行員從夢想成真到成為戰爭機器的悲劇歷程。作品運用鑰匙、麻繩、寶特瓶、鏡子，以及象徵監視的眼睛等意象，呈現理想、束縛與暴力之間的拉扯。



大直高中表示，學生在課程中不僅學習戰爭相關的歷史與文學內容，更透過藝術轉譯的方式，將抽象的記憶、情感與價值轉化為可被感知與對話的創作。從閱讀、書寫、身體感受到空間實作，學生在反覆思辨與實踐中理解戰爭背後複雜的人性與權力結構，也培養批判思考與同理能力，讓學習更加豐富且具深度。