北市大與富里鄉農會簽MOU 稻田結合藝文與運動

臺北市立大學與花蓮富里鄉農會簽署合作備忘錄，推動農地認養與公益契作。翻攝畫面





臺北市立大學與富里鄉農會日前在花蓮富里簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動「糧善・藝畝田」計畫。雙方將以認養農地、公益契作方式合作生產稻米，並結合音樂、武術與藝文展演，盼透過長期合作，深化大學社會責任（USR）與地方創生實踐。

北市大校長邱英浩表示，大學不應僅止於校園內的教學與研究，更應走入社會、與土地連結。此次合作由校方直接認養富里農地，與農會共同契作生產稻米，相關產出將全數轉為公益用途，捐贈給有需要的團體或回饋參與認捐者，讓學生能實際參與從農業生產到社會回饋的過程。

邱英浩指出，透過「從土地到餐桌、再由餐桌回饋公益」的模式，學生能在實作中理解永續發展、社會責任與飲水思源的意涵，也讓教育不再侷限於課堂。

富里鄉農會總幹事張素華表示，富里鄉擁有良好的自然環境與農業條件，近年也積極推動農村美學與地方創生，將農田景觀轉化為文化場域。此次合作強調雙方互惠，而非單向資源挹注，未來也將研議設立長期合作據點，作為北市大師生不定期駐點、整合產官學研資源的平台。

MOU簽署適逢富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」，北市大師生也於稻田間進行音樂與武術展演，為活動增添文化氣息。音樂系學生組成室內樂團，演出莫札特《G大調弦樂小夜曲》、《卡門序曲》，並搭配聖誕樂曲與台灣民謠；體育相關社團則帶來太極、鼓藝、空手道與跆拳道等表演，讓田野成為自然舞台。

此外，結合原住民元素與現代音樂的演出團隊，也在現場呈現多元文化樣貌，吸引不少民眾駐足觀賞。北市大表示，未來將持續透過藝術與運動專業，參與在地節慶與活動，深化與富里的長期合作關係。

北市大表示，未來將持續深耕花東地區，結合教育、藝術與農業，探索大學參與地方發展的更多可能，作為高等教育社會責任與地方創生的實踐案例。

北市大師生也於稻田間進行音樂與武術展演，為活動增添文化氣息。翻攝畫面

體育相關社團則帶來太極、鼓藝、空手道與跆拳道等表演。翻攝畫面

