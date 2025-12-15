北市大附小師生攜手比利時藝術家共創壁畫

北市大附小舉辦跨國藝術教育活動，邀請比利時藝術家 Psoman進行藝術理念分享

北市大附小攜手比利時藝術家Psoman共創壁畫

藝術家Psoman創作壁畫

學生們排隊簽名

臺北市立大學附設實驗國民小學舉辦跨國藝術教育活動，邀請比利時國際藝術家Psoman入校分享藝術理念與壁畫創作，為校園注入多元文化與美感創新的能量。

北市大附小表示，本次活動獲得臺北市青年局 2025 國際青年藝術家進駐計畫《上牆Hit the wall》的支持，並由比利時臺北辦事處鄒宏平組長引薦藝術家，協助活動接洽、材料準備，並在活動當天親自擔任法文口譯，協助師生與藝術家無縫交流。鄒宏平組長也是北市大附小的傑出校友，這次回到母校，以專業與熱情回饋教育現場，讓活動不僅是國際合作，更帶著濃厚的情誼與母校連結，為未來與比利時更多教育課程合作奠定良好基礎。

北市大附小說明，藝術家Psoman以鮮明的色彩語彙與城市藝術特色，向師生介紹比利時藝術文化脈絡，並分享創作理念。活動中，師生一起創作壁畫，像是「龍」象徵勇氣與突破，代表孩子迎向挑戰的創新精神；「鶴」象徵優雅與品格修為，呼應學校重視品格涵養、培育內在素養的教育方向；「臺北城」象徵深植城市文化的根基，展現學校扎根在地、連結城市的特質。孩子們親身參與局部創作，觀察藝術家如何從構思到落筆，讓藝術學習在校園中真實發生。

北市大附小表示，這次壁畫創作也融入校徽與國際化視野，使作品成為校園美學新亮點。這場跨國藝術合作不僅讓學生看見世界，也讓世界走進校園。