北市大體表會登場 運動跨界藝術震撼天母

臺北市立大學體育表演會於天母體育館登場，將十四項運動專業轉化為舞台展演。翻攝畫面





臺北市立大學體育表演會昨（12）日晚間在天母校區體育館登場，今年以「青春飛揚、體動無限」為主題，集結校內九大運動相關學系，將十四項專業運動元素轉化為舞台演出，透過燈光、音樂與肢體展現，呈現競技與藝術交融的運動視覺饗宴，吸引眾多師生與市民到場觀賞。

北市大體表會向來是校內年度重點活動，今年在校長邱英浩支持下，由藝術總監念裕祥統籌策畫，跨系合作編排十一個節目，參與學系包括運動藝術、舞蹈、球類、陸上、水上、技擊、休閒運動管理、運動健康科學及體育學系，展現學校長期培育體育專業與表演整合的成果。

不同於傳統運動競賽，本屆體表會以「競技×藝術」為策畫主軸，透過解構運動技術、重組表演語彙，將賽場上的力量、速度與節奏轉化為舞台語言。上半場由技擊運動學系揭開序幕，跆拳道作品《跆耀．王座回歸》與武術節目《武動風雲》，以翻騰、擊破與隊形變化營造高張力氛圍，迅速帶動現場情緒。

陸上運動學系以射箭為主題的《The Archery》，結合肢體與節奏鋪陳張力；體育學系《隨心所欲》、休管系國標舞《飆舞北市大》與舞蹈學系《煙華幻影》，則透過精準的身體控制，呈現運動與舞蹈之間的平衡美感。

中場由運動健康科學系以未來感十足的《Space Travel》作為轉場，透過聲光與動作銜接上下段演出。下半場節目聚焦「速度與流線」，舞蹈系作品《祭》展現深層肢體意象，球類運動學系將網球元素融入《球道飛線・網影馳旋》，水上運動學系則以《藍潮之印》模擬水流律動，營造流暢畫面。

壓軸節目由運動藝術學系推出《Jungle Reverie 叢林幻境》，結合高空特技、舞蹈與戲劇敘事，打造層次豐富的舞台場景，象徵運動跨越框架、回歸創作本質，也為整場表演畫下高潮句點。

台新戰神主場主持人「羅哥」亦現身與學弟妹互動，讓體育館內氣氛熱絡，現場貴賓包括前副校長黃文成、前臺北市立體育學院副校長黃月桂、臺北市立聯合醫院副院長李雅玲，以及大阪公立大學代表等人，天母在地里民、校友與師生也踴躍到場，為年度體表會留下熱烈回憶。

跆拳道《跆耀．王座回歸》與武術節目《武動風雲》，以翻騰、擊破與隊形變化營造高張力氛圍。翻攝畫面

