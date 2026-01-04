北市大、大理高中 8月合併更名

台北市立大學與大理高中合併案已獲台北市教育局通過並發函兩校將在115學年正式合併，大理高中校門口電子布告欄已打上賀詞，合併後全名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」。（黃世麒攝）

台北市立大學與北市大理高中合併案自民國113年起展開，北市教育局審查校方報告後在去年12月31日核定，今年8月1日將更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」。教育局指出，未來北市大附中將維持完全中學規模，高中預計招收8班272生、1班體育班32人，並對體育班強項如棒球、柔道、角力等項目完善「四級銜接」體育人才培育，吸引優秀選手續留北市就讀。

大理高中自前年起啟動與北市大整併，預計結合幼兒園、國中小、高中到大學的學習資源，打造為「全齡大學」，終於在去年12月31日獲教育局核定。

廣告 廣告

教育局指出，大理高中預計今年8月1日更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，在招生與制度上將維持完全中學規模。

教育局表示，國中部班級數尚待核定；高中預計招收8班272生，另有1班體育班32人；大學招生由北市大在教育部規定的5％上限範圍內，鼓勵各系所申請「特殊選才」招生，以提升附中學子進入北市大就讀機會。

教育局強調，體育班強項如棒球、柔道、角力等方面，北市大將結合「台北市運動科學中心」資源，提供運動生理、心理與傷害預防等全面支持，將原本三級銜接進化為「四級銜接」體育人才培育體系，藉此吸引優秀選手續留北市就讀。

教育局說，兩校在未來運作將深化教學合作與資源共享，目前已於高中部自主學習時間推行68門「UT Online」線上微課程，未來更規畫由大學端教師直接至附中授課。

大理高中表示，該校已成為北市大「專業發展學校」，提供特教中等學程師資生實習基地，並共同開發STEAM（跨學科教育）與雙語教育課程，為確保校務穩定發展，兩校已共同訂定「附中校務諮詢委員會設置要點」，作為研議重大校務發展與合作事項常設溝通平台；附中校長遴選由北市大組成遴選委員會辦理，1任4年得連任1次；校歌將採納專家建議保留原校歌，僅於曲風上做多元化調整，傳承大理高中歷史特色。

家長林先生說，明星高中當然還是孩子升學首選，但北市大附中有大學資源，也會增加就讀動力；家長王小姐認為，升學不見得一定要讀明星高中，北市大附中能成為優質社區高中，也會考慮讓孩子就讀。