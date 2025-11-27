北市天母SOGO週年慶登場 士林警公布交通管制措施

〔記者王冠仁／台北報導〕位於台北市士林區的天母SOGO百貨公司，從昨天開始至12月5日，舉辦周年慶活動，警方預估將會有大批人潮與車潮湧入。為了維護周邊地區交通順暢，士林分局已規劃相關交通管制、疏導措施，呼籲民眾行經相關路段要遵守警方與義交的指揮。

士林分局表示，為因應活動期間車潮與人潮，警方於活動期間每日投入6名警力及16名義交人員，在中山北路、忠誠路、德行西路等重要路口設置交通疏導崗哨，並依即時交通狀況彈性調整管制與分流措施，確保交通秩序良好。相關重點如下：

一、開幕日及假日(週六、日)10 時至22時，於中山北路與德行西路、中山北路6段75巷口、SOGO天母店周邊、中山北路與忠誠路、福華路與德行西路及天母SOGO百貨停車場北側出口實施交通管制。

二、平日上述路段15時至22時重點時段進行管制。

士林分局呼籲，民眾請配合員警及義交交通指揮，遵守標誌管制與指示，避免違停或任意迴車，警方也將加強百貨公司周遭執法，請民眾勿於停車場附近道路違規停車排隊，以免造成塞車或衍生交通事故，同時提醒民眾多加利用大眾運輸與捷運系統，共同維護天母商圈的交通安全與通行順暢。

