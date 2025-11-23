北市女大生騎機車衝武嶺看日出 返程途中自撞護欄摔邊坡送醫不治

就讀北部某大學的19歲鄭姓女子今天清晨從北部騎機車南下，與友人到南投武嶺看日出，返程時在台中霧峰區自撞護欄、摔落邊坡，警消獲報前往救援，送往亞大醫院急救仍宣告不治。警方表示，研判疑似疲勞駕駛所致，酒測值待醫院抽血檢驗中，確切肇事原因仍待調查釐清。

（民眾提供／中央社）

台中市消防局表示，上午10時31分據警方轉報，霧峰區民生路一名女騎士摔落邊坡，已先搬運至安全處；經出動2車5人前往搶救，送往亞大醫院救治，到院急救後於下午2時27分宣告不治。

警方初步了解，19歲鄭姓女子騎機車沿霧峰區民生路往市區方向行駛，疑似疲勞駕駛，於事故地點自撞護欄摔落邊坡，酒測值待醫院抽血檢驗中，確切肇事原因由交通警察大隊分析研判。

警方表示，騎士鄭姓女子為台北市人，目前就讀北部某大學，清晨即從北部南下前往南投武嶺看日出，與另一名同行友人到武嶺後，返程途中發生意外。

警方呼籲，用路人行前應充分休息、行中適時休息，避免在精神不佳時勉強開車或騎車，確保自身及其他用路人安全。