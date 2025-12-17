北市女子虐待動物案 動保處列黑名單安置1犬9貓

（中央社記者劉建邦台北17日電）在台北市富陽街租屋的1名女子涉虐待動物，經動保處及警方介入，女子依違反動保法開罰，警方則依同法函送檢方偵辦，動保處也安置1犬9貓並把飼主列為禁止認養的黑名單。

台北市動物保護處透過新聞資料表示，住在富陽街公寓的女子涉嫌虐待動物，並於12月初把裝有多隻貓屍的2個垃圾袋當成垃圾丟棄，遭熱心民眾發現報警並通報動保處協助處理。

動保處事後發布新聞資料提及，此名女子把3成貓、9幼貓屍體分別裝入2個垃圾袋。經查，女子涉嫌虐死14隻貓，動保處事後依違反動物保護法通報警方處理，警方約談游姓女到案，依違反動保法函送台北地檢署偵辦。

動保處今天表示，游姓女子涉虐待動物，依動保法開罰，並安置其租屋處內的1犬9貓，除依動保法處分飼主且禁止認養收容所動物及飼養犬貓。並通知原送養人領回或開放認養，至於飼主涉及動保刑案部分已由警方偵辦。

動保處說，此次緊急安置1犬9貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況穩定，經查都是游姓女子透過網路認養，原送養人應盡快聯繫辦理動物領回，如經公告7天後仍無人認領，將擇期開放認養。

動保處表示，送養動物前，除應依動物保護法完成寵物登記，並須至寵物登記管理資訊網查詢認養者是否因違法被列為黑名單。

此外，動保處建議送養動物時建議訂定動物認養契約，明訂注意事項，包含認養人與動物資訊、認養動物條件、「寵物登記與絕育要求、合理後續追蹤及違約金額度、法規及動物保護教育，避免遇到不良認養民眾。

動保處表示，已邀台灣動物保護法律研究協會協助提供認養契約範本，有需求可來電詢問登記索取相關資訊。（編輯：陳清芳）1141217