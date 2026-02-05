北市女子面交詐款時被搶 警速逮6嫌追回700萬

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市1名許姓女子先遭假交友詐騙，隨後又落入假投資虛擬貨幣陷阱，她於昨天面交705萬元時遭人當街行搶，警方積極查緝並於新北市逮捕主嫌陳姓男子等6嫌，並追回現金700萬元。

台北市警察局大同分局昨天下午2時許接獲通報，稱轄內重慶北路2段某處巷內發生詐欺款項遭搶一案，立即組成專案小組積極偵辦，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，被害的許姓女子數月前在網路結識男網友，在對方暖心問候經營下，進而遭誘騙誤信假投資虛擬貨幣手法，今年1月交付新台幣100萬元後，詐騙集團食髓知味再鼓吹許女加碼投資。

信以為真的許女便和假幣商業務31歲謝姓男子相約昨天面交705萬元，不料過程中突遭不詳男子徒手搶走，並隨即搭乘接應汽車逃逸。

專案小組緊急調閱周邊監視器畫面交叉比對和偵詢，迅速於案發後5小時掌握特定對象及逃逸車輛，自昨天迄今陸續於新北市等地查獲陳男等6嫌到案，並起獲贓款700萬元。

初步研判，陳男等犯嫌和謝男相識，不排除雙方共謀犯案，正持續釐清相關疑點，讓案情水落石出，全案將依涉詐騙、搶奪等罪移送士檢偵辦。（編輯：李錫璋）1150205