北市女校高三生晚自習墜樓亡！父母淚崩「毫無異狀」 同校師生陷創傷
社會中心／程正邦報導
晚自習突發意外 18歲女學生墜樓身亡
台北市某知名女子中學昨（27）日晚間傳出憾事，一名年僅18歲的高三女學生在校園內發生墜樓意外。事發當時正值晚自習時間，該名學生從校園某一棟教學大樓的五樓墜落，校方發現後立即通報並進行緊急處置。台北市消防局接獲通報後火速出勤，救護員抵達現場時，發現女學生已無生命跡象。雖然立即進行心肺復甦術（CPR）並緊急送醫搶救，但最終仍因傷重不治，噩耗令校園蒙上陰影。
家長淚曝女兒「一切正常」 意外原因成謎團
據媒體報導，女學生墜樓後，其父母聞訊趕到醫院，面對愛女離世的事實當場痛哭失聲，悲痛萬分。家屬向警方表示，女兒平時在校表現正常，返家後也並未透露任何異常或壓力徵兆，對於女兒為何會突然墜樓，家長們感到震驚與不解。
由於事發突然，目前警方正在多方訪談校方與相關人員，並採集現場證據，試圖還原女學生墜樓前的狀態及確切原因。校方也全力配合調查，並協助家屬處理後續事宜。
同校師生受驚嚇 教育局啟動緊急心理支持網
這起突如其來的校園意外，也在同校學生與家長間引發巨大的心理衝擊與不安。
據社群網站上流傳的訊息，一名同校學生發文表示：「願逝者安息，光是想到那位跳了的同學，有可能在我隔壁班（5樓都是三類），甚至我們說不定還擦身而過，我真的發自內心的難過。」該生坦言，突如其來的衝擊導致「整個心態都崩了」，顯示許多學生因恐懼與哀傷而難以專心課業。
另一名學生的家長也留言透露，女兒在前一晚提早返家後，得知消息一夜未眠且出現胃痛等不適症狀，心疼地希望學校的孩子都能堅強度過。
鄭宜蕙醫師也在threads不捨發文：「我記得當年我剛進入北一女，高一上學期建中和我們學校就各有1位同學因為課業壓力離開這個世界，當時學校怕公布成績會刺激到更多人，於是改成每個人『看得到自己的排名』...走到如今回頭看，當時的考驗只不過是人生中一場微不足道的試煉，但對當下年幼的心靈來說卻可能會天崩地裂。」
針對校園的集體創傷反應，台北市教育局今（28日）緊急做出回應。教育局表示，校方在事發後已依規定完成校安通報，並同步啟動危機處理與輔導支持措施。教育局學務校安室主任也已前往醫院向家屬表達關心，提供必要的行政與心理協助。據了解，校方已安排專業輔導人員，對目擊學生、同班級與高三年級的師生進行團體與個別輔導，以協助他們度過情緒難關，防止創傷擴大。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
