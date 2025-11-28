北市女校高三生晚自習墜樓送醫不治！同學驚嚇

台北市某知名女中於昨日27日晚間7時許，發生一起學生墜樓事件。根據台北市消防局表示，當時接獲民眾報案，指稱該校有人橫躺在一樓地面，疑似從高處墜落。消防局隨即派遣救護人員趕赴現場處理。

這起意外的當事人為該校一名18歲的高三女學生。救護人員抵達現場時，發現該名學生已經沒有呼吸脈搏。儘管現場立即施行心肺復甦術急救，並以最快速度將學生送往醫院，醫療團隊全力搶救，最終仍無法挽回這條年輕的生命，宣告不治身亡。

廣告 廣告

事發時正值學校晚自習時間，該名女學生突然從校內某棟建築物的5樓墜落至一樓地面。校方在事件發生後立即報警處理，並通知學生家屬趕到現場。

女學生的父母親在接獲通知後火速趕到學校，在相認確認身分後，雙親當場情緒崩潰痛哭。家屬向警方表示，女兒平時的行為舉止都很正常，沒有發現任何異常狀況，對於女兒為何會突然發生這樣的意外，他們完全無法理解。

目前警方已經介入調查，正在釐清事發的詳細經過。包括女學生墜樓前的行蹤、是否有留下任何訊息，以及現場是否有其他目擊者等相關資訊，都在調查範圍之內。校方也表示將全力配合警方調查，協助釐清事件真相。

這起不幸事件在校園內引起極大震撼，學校已啟動相關輔導機制，協助師生處理情緒。全案的確切原因與詳細經過，仍待警方完成調查後才能確定。

更多品觀點報導

高雄28歲海軍陸戰隊女兵 墜樓倒臥草叢不治

教育部公聽會前公告修法 全教總:基層感到絕望與憤怒

