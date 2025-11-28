北市女校高三生晚自習墜樓！父母淚曝生前狀態 同校生驚嚇反應不適

台北市某女子中學高三學生在晚自習期間墜樓。（示意圖，Pexels）

台北市某女子中學27日晚間傳出學生墜樓意外。一名18歲高三女學生，在晚自習期間從校園某一棟建築物5樓墜落，送醫急救不治。家屬到場後相當悲痛。

父母稱女兒毫無異常 意外原因究竟為何？

綜合報導，女學生墜樓後，校方發現立即打電話求救，北市消防局獲報立即出勤到場，救護員到達後，發現女學生已無生命跡象，立即CPR急救後緊急送醫，經醫院搶救仍傷重不治。針對原因，警方已經展開調查。

女學生父母到場後淚崩，表示女兒平時表現正常、沒有異常徵兆，不清楚為何原因會墜樓。校方協助了解學生狀況。

同校生驚嚇不適 北市教育局回應了

一名同校生在社群網站發文：「願逝者安息，光是想到那位跳了的同學，有可能在我隔壁班（5樓都是三類），甚至我們說不定還擦身而過，我真的發自內心的難過。說好一個晚上兩本題本整個心態都崩了，但還是祝福她在天國好好的。」

另一名同校學生的家長留言：「昨天晚上女兒提早了回來說學校發生事情了要大家提早回家…接著陸續有新聞和消息竄出….到老師證實了，我和女兒都很難過….女兒一早和我說她一夜沒睡又胃痛！希望學校的孩子都能堅強度過～」

台北市教育局今（28日）表示，校方已完成校安通報，也同步啟動輔導與支持措施，事發後學校已聯繫家長並陪同至醫院處理，教育局學務校安室主任亦已前往醫院關心家屬，提供必要協助。

