北市女棄貓屍「丟垃圾車」！12具慘死貓屍曝光 愛貓人崩潰撿屍追到焚化爐

動保處人員從被垃圾車壓縮過的袋子內，發現9幼貓、1成貓屍體。翻攝畫面

台北市信義區驚傳駭人棄貓屍案！一名86年次游姓女子昨（4日）晚間被動保社群民眾直擊，手提兩大袋垃圾走向垃圾車，渾身還散出異臭。熱心民眾起疑，當場持手機蒐證，並衝到垃圾車邊「撿回」其中一袋，竟在袋內發現2具成貓屍體，現場氣氛瞬間炸裂。

更驚悚的是，另一袋因已被垃圾車壓縮，民眾、警方與動保處又一路追到木柵焚化爐翻找垃圾，竟再度尋獲9隻幼貓與1隻成貓的屍骸，總計12具貓屍 慘遭丟棄，堪稱近年最駭人的棄屍案！

案發時間為昨（4日）晚間19時15分分，地點在信義區崇德街、嘉興街口。報案民眾看到動保 LINE 群組有人通報「游女丟怪袋」，立即趕往現場。靠近時一股腐臭撲鼻，被害貓咪疑似死亡多時、長滿蛆，讓現場所有人心碎怒火直升。

民眾馬上攔下其中一袋送至派出所求助。警方立即通知動保處到場，當場打開袋子，裡面赫然是兩隻成貓屍骸。後續由動保處帶回化驗。

由於第二袋已被垃圾車壓縮，警方與動保處陪同報案人直奔木柵焚化爐，在成堆垃圾中翻找。最後成功找出疑似為游女丟棄的另一袋，裡面竟有9隻幼貓、1隻成貓的屍骸。畫面怵目驚心。

動保人員當場痛批：「這是大型案件！」並將所有屍體帶回。

追查發現，游女住處凌亂不堪，動保處在11月28日就曾依程序「強制進入」該住所，並帶走屋內4隻貓、1隻狗，全都是她領養來的動物。

動保人員指出，本次找到的貓屍已死亡多時、長蛆嚴重，研判不是動保處收走後才死亡的動物，而是她早就放在家中腐壞。

警方表示，動保處才是此案「主證機關」，目前警方僅行政協助、受理筆錄，尚未正式通知游女到案。是否構成虐待動物、是否為累犯，要待動保處確認後，警方才能依法辦理。

依《動保法》第 30 條，游女涉嫌違規可處1.5萬至7.5萬罰鍰 ；若五年內再犯為「累犯」，最重可處2年徒刑。 警方強調，一旦動保處認定故意虐待，將會依規定移送偵辦。

消息曝光後，動保社群怒火沖天，形容這起案件是「近年最大宗棄貓屍案」、「看了氣炸」、甚至痛批游女是「虐貓狂人」。

警方目前已掌握2段監視器影像、民眾蒐證畫面，包含民眾從垃圾車上把貓屍提到派出所的過程，全案正由動保處與警方持續查辦。



