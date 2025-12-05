北市女棄12貓屍！許淑華直呼「難以言喻的難過」：持續追蹤後續處置

記者楊士誼／台北報導

台北市信義區驚傳虐貓事件，4日晚間7時許，有網友指出愛貓人士倒垃圾時聞到異味，遂搶下游姓女子手上1袋垃圾，警方與動保處查看發現，內有2隻成貓屍體，另1袋則在木柵焚化爐順利找回，裡面有9隻幼貓及1隻成貓屍體。民進黨北市議員許淑華今（5）日表示，相關單位將儘速依《動保法》，進行調查及裁罰，她也指出，游女租屋處至少13隻貓死亡「讓人難以言喻的難過」。

許淑華表示，11月28日她救援信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，目前都在接受良好照護，狀況也已逐漸穩定。原以為這件事情終於能告一段落，沒想到，本週又傳來更讓人心痛的發展。她表示，昨晚有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。民眾隨即通知她，她也馬上通知警察局跟動保處，要求至現場暸解狀況，並建議相關單位通知地檢署於上午至現場勘查，暸解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍。

「警方與動保處人員到場後，打開其中一袋垃圾，確認裡面竟然是兩具成貓的遺骸」。許淑華指出，結果不只如此，警察陪同志工到現場一袋袋檢查，才發現另一袋垃圾雖已被收進焚化廠，袋中還有9隻小貓與1隻大貓的遺骸。她表示，警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向。相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。

許淑華也表示，這名女子所居住的地址，其實正是上週前往救援的同一個租屋處。當時鄰居長期反映屋內傳出狗吠與貓咪嚎叫，甚至出現惡臭。動保處訪視後在獸醫師判斷下，帶回1隻狗及4隻貓救治。加上上週救援時在現場屋內發現的1具貓屍，目前累計至少已有13隻貓咪死亡。「然而屋內竟還有更多動物受害！讓人難以言喻的難過，鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜，真的辛苦了」。

許淑華也說，就在上午動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。她會持續與動保處、警方保持聯繫，追蹤後續處置，也會第一時間報告進度。

