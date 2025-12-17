北市女涉虐死14貓案！還養1狗9貓 動保處緊急安置：籲原送養人領回

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市日前發生一名游姓女子虐待動物甚至棄屍，造成至少14隻貓死亡事件，台北市動保處依動保法沒入1隻犬及9隻貓，並將該女列為黑名單，另外涉及動保刑案部分已由台北市政府警察局偵辦。動保處也呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

台北市信義區富陽街公寓發生虐待動物案件，游姓女子因多次涉嫌虐待動物遭動保處監控訪視，沒想到她竟在本月4日將裝有多具貓屍的垃圾袋丟入垃圾車，被熱心民眾攔截並報警，袋內計3成貓、9幼貓屍體，動保處更指出，游姓女子已經造成至少14隻貓死亡，引發社會關注。

而動保處已緊急安置游姓女子所認養的1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定。動保處表示，昨(15)日依飼主違反動物保護法第5條第2項未提供寵物妥善照顧處分飼主及沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓。動保處也呼籲1犬9貓原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

(圖/台北市動保處)

▲ (圖/台北市動保處)

