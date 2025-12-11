北市女涉虐死14貓、人人犬舍「割聲帶、剪舌頭」 郭昱晴提修《動保法》加重刑責

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市近日爆出一名游姓女子涉虐待犬貓致死，並把多具貓屍裝入垃圾袋丟垃圾車，已造成至少14隻貓死亡，另外苗栗「人人犬舍」事件又被爆出有犬隻的舌頭被切除。民進黨立委郭昱晴今(11)日與苗栗縣議員陳光軒、台北市議員許淑華共同召開「懲罰機制失靈、動保漏洞補齊」記者會，提出《動保法》修法，將虐待動物而致其重傷或死亡之刑度提高至3年，並同步提高罰金至300萬元。

郭昱晴指出，近期發生兩起令人心碎的虐貓事件，凸顯《動保法》以及地方動保處的漏洞，包括日前北市一名游姓女子將裝有多具貓屍的垃圾袋丟入垃圾車，被民眾發現報警，經查該女子已有至少14隻貓死亡。郭昱晴表示，游姓女子早在6月時就已經被通報，8月時台北市動保處有訪視，當初民眾檢舉時，其實還有機會救出這些生命，但錯過了救援的時機，也突顯了動保處人力嚴重不足，以及動檢員沒有充分授權，結構性問題的窘境。

另外，苗栗「人人犬舍」案有近300隻毛小孩遭業者剪聲帶，且在近日送養過程中，還被發現有犬隻連舌頭都被切掉，已嚴重違反動物福祉。郭昱晴也提及，因收容所量能有限，導致這些被救出的孩子難以找到收容的空間。而這兩起事件都反映出動保處處理速度過慢，以及飼主追責過輕。

郭昱晴強調，她提出《動保法》修法，將虐待動物而致其重傷或死亡之刑度提高至3年，並同步提高罰金至300萬元，這也是跨黨派共識。「期望這次修法能有更強的嚇阻力，預防虐待動物事件再次發生！但尊重生命的基本教育，更要從小做起，動物保護的路上大家繼續努力！」

