北市女童違規穿越基隆路搭公車 遭多元計程車擦撞送醫

台北市大安區基隆路二段基隆高架下敦化南路匝道口，12日晚間發生一起交通事故，一名12歲高姓女童晚間欲穿越馬路前往對向公車站搭車返家時，疑似未依規定行走行人穿越道，遭一輛多元計程車擦撞受傷，所幸意識清楚，送醫治療後無生命危險。

警方調查，事故發生於12日晚上9時25分許，高姓女童自大安區臥龍街由東往西步行，欲穿越基隆路二段至對面公車站搭乘公車返家，過程中疑似違規穿越基隆高架下敦化南路匝道排水孔通道。此時，42歲陳姓男子駕駛多元計程車，正由基隆高架準備下敦化南路匝道，發現前方有人後立即閃避，但右側車身仍擦撞女童左側身體。

女童左側身體及手腳多處擦挫傷，意識清醒，隨即由救護人員送往台北醫學大學附設醫院治療；事故也造成多元計程車右側車身及後視鏡毀損。大安警分局交通分隊獲報到場處置，經酒測確認陳姓駕駛酒測值為0，駕籍正常，警方依A2類交通事故成案，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

大安分局呼籲，行人穿越道路時應遵循交通號誌、標誌及標線指示，行走行人穿越道，以確保自身安全；同時也提醒駕駛人隨時注意前方路況，落實防禦駕駛觀念，避免憾事發生。



