北市女老師「躲雨」竟遭色保全性侵2次 他狂喜：老天都在幫我

台北市任職保全的陳姓男子與女老師小安（化名）第一次見面，以躲雨、換衣服將小安騙上樓，強行性侵2次得逞。士林地院一審認定陳男犯下強制性交2罪，合併應執行刑4年10月；陳男提上訴後，高院改認接續犯，改判4年6月。

判決指出，小安與陳姓男子透過交友軟體 Goodnight 認識，當天原本只是見面吃飯，事前就以LINE告知「吃完就要回家」，未曾有前往對方住處的打算。但因天降大雨、陳男以「換完衣服就送妳回家」為由要求小安跟他撐傘返家，小安因對陌生巷弄感到害怕，加上雨勢滂沱，勉強同意上樓。

沒想到進到房間後不久，陳男就以玩牌、看電影不斷拖延，隨後直接靠近，伸手想觸碰她。小安立刻推開並說「我想回家」，但陳男完全不理，一邊碰觸、一邊要求她至少要「做一下」才肯讓她離開，最後變臉狂言「天時、地利、人和，老天都在幫我！沒有做什麼就太可惜了！」

判決指出，小安至少5度明確拒絕，包括口頭說不要、推開他的手，並強調自己身體不舒服、月經尚未結束，但陳男卻把「願不願意發生性行為」當成她能否離開的交換條件，強迫性侵得逞。

第一次性侵後，她再次問「可以回家了嗎？」陳男仍堅持「再一次就讓妳走」，隨後再次以手指、生殖器強行侵入。期間陳男曾外出買保險套，小安趁空傳定位給朋友，只寫「我在朋友家」、「等等回家跟你說」，她向法官解釋：「我想讓人知道我還活著，我怕跑出去反而更危險。」

事後，陳男租車將小安送回萬華，小安心裡依舊害怕。隔天她向朋友吐露整晚的恐懼：「我不做就沒辦法回家」、「我拒絕了，但沒有用」，最後決定報案。

士林地院一審認為，兩次強制性交行為彼此獨立，各成立一罪，各判3年10 月，合併應執行4年10月。陳男不服上訴，高院審理後指出，整個犯行發生在短時間、同一地點、同一情境，屬於接續犯，量刑上應作為一罪評價，因此改判4年6月。

法院強調，小安從頭到尾都已明確拒絕，陳男卻利用密閉空間、身材優勢與她對陌生環境的恐懼，不斷施壓逼迫性交，明顯侵犯性自主。此外，陳男在另一件性侵網友案中獲宣告緩刑，竟又在緩刑期間再犯，反映毫無悔意，量刑時必須考量其危險性。



