北市女虐殺14貓！動保處急安置1犬9貓 籲原送養人盡快領回

臺北市信義區富陽街某公寓日前驚傳動物虐待案件，臺北市動物保護處緊急安置現場共10隻動物，包含1隻犬及9隻貓。動物經送往特約動物醫院檢查與治療後，健康狀況均已穩定。動保處表示，已於前（15）日依《動物保護法》第5條第2項，認定飼主未提供動物妥善照顧，依法裁處並沒入所有動物，同時將該名飼主列入黑名單，禁止其再飼養犬貓及認養收容所動物。

臺北市動物保護處緊急安置現場共10隻動物，包含1隻犬及9隻貓。動物經送往特約動物醫院檢查與治療後，健康狀況均已穩定。（圖／臺北市動物保護處提供）

本案發生於12月4日晚間，信義區富陽街一名游姓女子當時提著2袋垃圾準備丟棄，但熱心民眾聞到有很重屍臭味，從垃圾車撿回其中1袋並報警。警方到場後，在陪同檢視垃圾袋內容物時，發現袋內已有2具難以辨識的貓咪屍體，並伴隨大量蛆蟲，情況駭人。

事件曝光後，清潔隊隨即趕往垃圾焚化廠攔截另一袋垃圾，結果再度發現10具貓屍遭丟棄，加上動保處於11月28日在房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸，以及8月16日訪視帶回的1隻幼貓屍體，使本案受害貓咪總數增至14隻。游女供稱，貓咪皆為前男友所虐待，實際死因及是否涉及不當飼養行為，警方仍在釐清中，目前已依《動物保護法》展開調查，追究相關責任。

動保處表示，自富陽街公寓中緊急安置之10隻動物，已完成公告點交程序，呼籲原送養人儘速與動保處聯繫辦理動物領回；若公告期滿7日仍無人認領，將擇期開放民眾認養，期待為動物尋找安全穩定的新歸宿。

