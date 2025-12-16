北市女虐殺14隻貓 動保沒入10犬貓緊急安置現況曝

台北市信義區富陽街一處民宅，日前發生一名游姓女飼主涉嫌不當飼養，虐待貓咪致死案件，北市動保處人員獲報前往了解時，前後共發現14隻貓咪屍體。目前動保處已緊急安置1隻犬及9隻貓。

台北市信義區游姓女飼主虐貓案件，北市動保處介入後，1犬9貓皆已被緊急安置。（圖／台北市動保處提供）

動保處12月初獲報，游姓女子返家後帶出2袋垃圾前往垃圾車，因飄散臭味被民眾認為有異狀。民眾從垃圾車撿回1袋並報警，另1袋由動保處派員至垃圾焚化廠攔截帶回。經查2個垃圾袋內共有3隻成貓、9隻幼貓的屍體，初步判定死亡超過2個月，身上布滿蛆且已見骨。

動保處自10月22日起對此處加強監控訪視，陸續帶回1犬5貓送醫治療，當時屋內已無動物。目前共計1隻犬及9隻貓共計10隻犬貓，皆已被緊急安置，並於昨（15）日依飼主違反動物保護法，未提供寵物妥善照顧，處分飼主及沒入所有動物，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓，此外游姓女飼主涉及動保刑案部分，也將交由警方偵辦。

目前被安置的10隻犬貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，也已依動物保護法規定點交公告，由於這1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

