北市女虐貓新進展！10隻貓、狗公告認領 未領將開放認養

記者柯美儀／台北報導

信義區富陽街公寓日前驚傳虐貓事件，一名住戶家中遭斷電多日，屋內傳出惡臭，並有犬隻虛弱吠叫聲，更有人目擊28歲游姓女子手提兩袋貓屍要丟掉。台北市動保處緊急出手調查，並說明目前已安置1隻犬及9隻貓，健康狀況穩定，15日公告原送養人領回，若7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

動保處呼籲原送養人盡快辦理動物領回，如經公告7日後仍無認領犬貓，將擇期開放認養。（圖／北市動保處提供）

游姓女子多次涉嫌虐待動物遭動保處監控訪視，沒想到她竟在本月4日將裝有多具貓屍的垃圾袋丟入垃圾車，被熱心民眾攔截並報警，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨。動保處確認已有14隻貓喪命，相當駭人。

動保處說明次事件最新情況，犬貓均為施虐飼主自網路認養，由於飼主違反動物保護法第5條第2項「未提供寵物妥善照顧處分飼主及沒入所有動物」，並將飼主列入黑名單，禁止飼主認養收容所動物及飼養犬貓。動保處已依動物保護法公告，請原送養人領回或開放認養，飼主涉及動保刑案部分已由台北市政府警察局偵辦。

動保處呼籲，原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

1犬9貓皆已被緊急安置，健康狀況穩定。（圖／北市動保處提供）

