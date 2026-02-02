北市死亡車禍 女騎自行車遭水泥車輾斃

女星隋棠昨（1）日在社群平台更新近況，親自公開外界敲碗已久的「臀推訓練菜單」，並罕見分享近來的真實體態變化。貼文中不僅揭露她近10個月的訓練成果，也提到近期因行程密集，導致減脂進度卡關。但隋棠發出的最新體態自拍照，一曝光仍可見曼妙身材，尤其逆天蜜桃臀驚呆眾人，引發粉絲與網友熱烈討論。陳宣如

