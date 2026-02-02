北市死亡車禍 女騎自行車遭水泥車輾斃

其他人也在看
北市死亡車禍 自行車女騎士遭水泥車輾斃
（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市光復南路、文昌街口今天上午發生一起死亡車禍，1輛水泥車碰撞騎乘自行車的女騎士，警消獲報到場處理，但女騎士遭輾已明顯死亡，詳細肇因待查。（編輯：蕭博文）1150202
北市信義區死亡車禍 單車女遭水泥車輾過當場身亡
台北市信義區今天發生一起嚴重交通事故，上午10時55分，一名35歲女子騎乘自行車行經光復南路與文昌街口時，意外與一輛水泥車發生擦撞，女子不幸捲入車底，當場遭輾斃，警消趕抵現場時，女騎士已明顯死亡，未送醫，目前警方已封鎖現場進行採證，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。
快訊／北市大安死亡車禍 水泥車輾斃腳踏車騎士
北市大安區光復南路和文昌街交叉路口1日上午10時50分許發生一起水泥車輾斃腳踏車騎士事故。警消獲報到場時，發現一名年約35歲的腳踏車女騎士遭水泥車輾過，明顯死亡，並未送醫。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
90分鐘爬上台北101！霍諾德曝「幕後視角」 驚呼：從未見過
90分鐘爬上台北101！霍諾德曝「幕後視角」 驚呼：從未見過
火調重回現場勘驗！光復南路大樓惡火 蜂農拜訪女友同葬火窟
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；據了解，邱男從事飼養蜜蜂的工作，昨晚前來拜訪許姓女友，沒想到兩人同葬火窟。
北市死亡車禍！腳踏車慘遭水泥車捲車底 女騎士遭輾身亡
即時中心／潘柏廷報導最新消息，台北市大安區光復南路和文昌街路口，今（2）日上午近上午11時發生一起嚴重車禍；據了解，一名35歲騎腳踏車的女騎士，不明原因慘遭一輛水泥車擦撞，並被捲入車底慘遭輾壓當場身亡。警方獲報後趕赴現場處理，詳細事故原因仍有待進一步釐清。
隋棠「臀推190公斤」炸出逆天蜜桃臀！自爆減脂卡關 曬驚人體態網狂讚
女星隋棠昨（1）日在社群平台更新近況，親自公開外界敲碗已久的「臀推訓練菜單」，並罕見分享近來的真實體態變化。貼文中不僅揭露她近10個月的訓練成果，也提到近期因行程密集，導致減脂進度卡關。但隋棠發出的最新體態自拍照，一曝光仍可見曼妙身材，尤其逆天蜜桃臀驚呆眾人，引發粉絲與網友熱烈討論。陳宣如
慘不忍睹！北市光復南路35歲單車女遭水泥車「活活輾斃」
台北市的光復南路和文昌街的交叉路口 ，在今（2日）上午10點50分，發生水泥預拌車壓死腳踏車女騎士的慘劇，死者經了解年約35歲，整個人不僅頭、身體被輾到面目全非，當場慘死，目前全案已轉交轄區警方處理，並釐清事發的確切原因。
公開征服台北101幕後視角 霍諾德讚：從沒見過的景象
極限攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）於1月25日徒手攀登台北101，耗時91分鐘完成挑戰。事隔一週後，他在社群平台發文分享多張照片，並盛讚攝影團隊的專業表現，直呼「我這輩子從沒見過這樣的景象」，再度引發網友熱烈討論。
北市婦自家頂樓做出危險舉動 警衝上前一把捉住阻憾事
台北市大安區1名林姓婦人報案稱有輕生念頭，警方隨即出動3名警力趕往，抵達現場時，發現林婦在自家頂樓做出危險舉動，就在千鈞一髮之際，3名員警衝上前一把她捉住，合力將其拉回安全處所，挽救一條寶貴生命。大安警分局今公布救援影像並指出，和平東路派出所在上月下旬接獲報案，1名50多歲林姓婦人自述有輕生念頭，並
非人人適用 畢柳鶯改喊「隨順斷食善終」
倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然...
影/台中永豐棧A棟驚傳火警 大批住客逃命畫面直擊
最新消息，台中的永豐棧酒店今（2月1日）驚傳火警，據了解是在上午近10點發生，起火地點在A棟，大批住客聽到火警通報趕緊逃命，站在酒店外人行道上驚魂未定，消防局獲報後不敢大意，迅速派遣人車趕來滅火、嚴陣以待，目前火勢據傳已撲滅，起火的確切原因仍有待消防局火調科調查，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。
快訊／北市死亡車禍！女子遭水泥車當場輾斃
快訊／北市死亡車禍！女子遭水泥車當場輾斃
台北光復南路大樓惡火！情侶嗆暈浴室雙亡 兒外出逃過死劫
台北市大安區光復南路一棟大樓昨天（1月31日）晚間8時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕赴搶救，抵達時，10樓已竄出火舌及濃煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於30分鐘左右撲滅，但警消發現邱姓男子及許姓女子情侶檔疑逃生不及嗆暈倒臥浴室，且已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，起火原因尚待調查。
台灣參加倫敦旅展 台北101圖像吸睛 (圖)
台灣參加英國規模最大年度消費者旅展之一「倫敦旅展」，今年緊扣美國自由攀岩好手霍諾德赤手登頂台北101國際話題，規劃系列活動，部分民眾熱情與台北101主題立牌合影。
資深男星罹癌5個月病逝...愛妻親眼目睹斷氣 沉痛發聲：心碎到站不住
日本媒體人兼演員的莫雷羅伯遜（モーリー‧ロバートソン）驚傳因為食道癌病逝，享壽63歲，消息傳開讓眾人震驚不已，妻子池田有希子昨（1日）透過社群訴諸內心話，坦言丈夫的離開讓她心碎不已。蔡佩伶報導
停車遭狠踩！陌生男爬上車頂 車主看電眼氣炸
停車遭狠踩！陌生男爬上車頂 車主看電眼氣炸
快訊/國1大雅交流道173K「5車連環車禍」 回堵1公里
國道1號北向大雅交流道今（31）日下午4時許發生連環車禍，4輛小客車及1輛小貨車發生追撞，占用現場內外車道，事故造成後方車流回堵約1公里。至於詳細車禍原因與肇事責任，仍有待國道警方進一步調查釐清，提醒用路人行經該路段時注意車況，小心行駛。
全球都在瘋搶 Toyota 大改款 RAV4！在美爆出經銷商加價販售亂象
Toyota 去年 5 月發表全新大改款 RAV4 吸引全球目光，並在同年 11 月底正式在美國開賣，提供三種造型風格、共九款車型等級選擇，當地售價為 31,900～48,685 美元，約台幣 101～154 萬元，也由於大改款 RAV4 在當地太受歡迎，竟出現部分經銷商加價販售的情況，引起熱烈討論。
哈雷前進2026台南車展！六款精選車型同展演、再推「關稅回饋」購車禮遇
美式機車領導品牌Harley-Davidson於1/29在「2026台南車展」登場，本次展覽除了展示旗下豪華陣容，更特別祭出推出「關稅回饋專案」，將進口關稅調降之實質利益提前回饋予廣大車迷，以最誠摯的行動支持每位騎士入主夢想座駕。