北市女「12貓屍藏垃圾袋」棄屍遭抓包 疑為慣犯！動保處曝「已造成14貓死亡」
▲ (圖/台北市動保處)
台北市 / 武廷融 綜合報導
台北市動保處昨(4)日接獲通報，信義區富陽街有一名婦女將2袋藏有貓咪屍體的垃圾丟到垃圾車，疑毀屍滅跡，其中一袋被民眾發現並撿回送至派出所，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月。動保處表示，已緊急向檢察官申請搜索票，強制入屋搜索，全案亦將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。
動保處表示，昨日晚間接獲民眾報案，一名婦女將2袋垃圾丟到垃圾車，因有很重屍臭味，疑毀屍滅跡，經民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處急派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，身上布滿蛆並已見骨，連同之前動保處於11月28日在房東開門進屋檢查發現的1隻成貓骨骸及8月16日訪視帶回之1隻幼貓屍體，本案住宅已死亡達14隻貓。
動保處指出，這名住在信義區富陽街的婦女在8月就已因動物飼養照顧問題扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管。另外在11月28日動保處辦理追蹤訪視，飼主卻不願配合訪視，最終會同警方在房東同意下開門進屋，調查檢查動物狀況，發現現場環境仍無電，且飼主未提供寵物飲水及食物，屋內並有大量糞便、貓砂未清理、垃圾堆積，寵物仍持續有呼吸道感染症狀，動保處遂緊急帶回安置醫療1犬4貓，並於1紙箱內發現貓屍遺骨。
該飼主在 8月就已依動物保護法第25條規定送刑事偵辦，11月又二度移送刑事偵辦，飼主表示因工作長期未回家，致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理，有消極不作為之虐待動物事實，動保處依違反動保法第5條第2項沒入飼主動物，亦將把飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事部分則再移送警察局依違反動保法第25-1條致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金。
