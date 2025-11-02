北市好孕專車如「抽樂透」 駕駛急煞＋煙臭味

台北市好孕專車上路兩年，屢遭投訴駕駛素質差。（圖／TVBS）

台北市好孕專車補助政策上路2年，但孕媽咪平常叫車，卻會遇到這些狀況。

記者蔡秉宏：「你是否在搭乘好孕專車的時候，有這樣的經驗？一進到車內就聞到濃濃的煙味，而且駕駛的素質也非常的差，他會突然的重踩剎車，讓你差一點就會跌倒。」

台北市議員黃瀞瑩：「台北市的好運專車，有時候會遇到有煙味、有異味的問題，有時候也會遇到司機態度不佳或是緊急剎車，行車安全上面的疑慮。就連我自己搭好運專車，有時也像在抽樂透一樣。」

今年升格準媽咪的台北市議員黃瀞瑩，也批評好孕專車就像抽樂透一樣。（圖／TVBS）

今年也升格成準媽咪的學姊黃瀞瑩，就感歎搭好孕專車跟「抽樂透」一樣，駕駛素質參差不齊，要同樣是三寶爸的台北市長蔣萬安，想想辦法。

台北市長蔣萬安:「我們正在跟Uber洽簽，全面的都附上安全座椅。第二個我們也會跟他們討論，因為他有很多的經驗，可以告訴我們怎麼樣對於優秀友善的駕駛，有相關的獎勵機制。」

台北市好孕專車，叫車方式可由台北通APP、路邊攔車或電話叫車，約1.6萬輛車提供服務，截至9月有2萬9千名孕婦申請，但常常遇到叫不到車、或是駕駛素質問題。

公運處一般運輸科長洪瑜敏：「要把駕駛列到觀察的名單裡面，倘若第二次又接到相同的駕駛，就會請車隊直接列到黑名單。媒合計程車業者可以加入好孕專車的團隊，改善這種叫不到車狀況。」

業者回應，若乘客上車有煙味，可能是前個乘客遺留，會請駕駛盡量排除味道，消費者遇上不佳體驗，也可隨時播打24小時客服反應。

