北市好孕專車補助 議員籲調至9000元

為照顧孕婦減輕交通負擔，台北市2023年6月推出好孕專車，今年宣布懷孕喜訊的議員黃瀞瑩指出，應重新檢視好孕專車政策，如提高補助金額、延長產後使用期間，另建議加碼司機服務品質獎勵金。（本報資料照片）

為照顧孕婦減輕交通負擔，台北市2023年6月推出好孕專車，今年8月宣布懷孕喜訊的民眾黨議員黃瀞瑩指出，應重新檢視好孕專車政策，建議提高補助金額、延長產後使用時間、加碼司機服務品質獎勵金，別讓孕婦乘車遇到急煞等危險情形。社會局回應，提高補助金額或延長效期要視使用狀況評估，目前也正在與Uber洽談合作事宜。

台北市好孕專車是設籍北市的孕婦，或配偶為設籍北市的非本國籍孕婦都可申請補助，可搭乘的使用效期到預產期後6個月，每次補助8000元乘車金，截至今年9月已有2萬9047名孕婦申請，共搭乘87萬7380趟。

黃瀞瑩表示，桃園的好孕專車目前已補助至9000元，並推出印尼、泰國等多語好孕專車說明懶人包；新北明年也將加碼到9000元和設立好孕司機獎金；高雄市除設籍孕婦外，經社工評估有需求的孕婦也可補助。

她建議，北市好孕專車補助金額提升至9000元、延長使用期間至產後7個月、加碼優良司機獎勵、強化多語宣導、補助對象更全面、提高兒童座椅比例。

黃瀞瑩說，常接到民眾陳情遇到暴躁、油門催很大力的司機，打1999申訴卻沒改善，應建立專門申訴管道，就連她現在懷孕搭乘也像抽樂透一樣，會遇到急煞狀況，但也有遇到請她慢慢來的暖心司機。

市民徐小姐表示，她遇到的司機都很客氣，但不太好叫車、APP也不會顯示車輛位置、超過預計抵達時間。她認為，補助可以再增加，因為除了懷孕時期，產後帶新生兒回診或打疫苗都會需要專車。

市長蔣萬安表示，有關安全座椅、服務品質、申訴管道或獎勵機制，目前正在跟Uber洽談。社會局也說，公運處已於2025年將安全座椅增加數列入計程車服務品質評鑑。

社會局指出，其他縣市補助金額多非實支實付，孕婦有可能無法實質使用到全額，北市雖僅有8000元補助，但採實支實付；目前會以孕婦回饋較多的派車率或服務品質努力，是否提高補助或延長效期，要視使用狀況評估，也會開始規畫多語言宣導文宣。