北市好孕專車 Uber 3/3起加入

台北市長蔣萬安出席Ｕｂｅｒ好孕專車記者會。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

為提供孕婦更便利服務，台北市社會局二十八日宣布與Ｕｂｅｒ合作，三月三日起八千元的好孕專車乘車金也能用於此平台。市長蔣萬安說，屆時服務車輛數將倍增至逾三萬輛。

社會局舉行記者會，宣布Ｕｂｅｒ三月三日加入「好孕２Ｕ專車」服務行列。蔣萬安致詞表示，自民國一一二年上路以來，好孕專車服務人數已超過三萬人，服務趟次更將突破一百萬次。

他表示，與Ｕｂｅｒ攜手，好孕專車服務量將翻倍成長，從原本約一點五萬輛提高到三點四萬輛，並提供更多配置安全座椅的選項，提供孕婦更貼心的服務。

Ｕｂｅｒ台灣總經理莫德安表示，與市府共同推動智慧且友善的城市移動環境，此次加入好孕專車計畫是雙方合作的第一步，期待為孕期婦女帶來多元、安心的移動選擇，並持續透過平台科技，協助市府擴大對不同族群的支持。

社會局表示，目前與Ｕｂｅｒ的合作已進入最後測試階段，三月三日起可透過「台北通」ＡＰＰ，將八千元的好孕２Ｕ電子乘車金兌換為「Ｕｂｅｒ乘車券」，前二百名搭乘的孕婦還可額外拿到總價值一千元的乘車優惠序號。

社會局說明，好孕乘車金申請資格為設籍台北市的孕婦，每次懷孕限申請一次，每次補助八千元，搭乘時依實際車資折抵，單趟次最高可折抵二百五十元，使用效期到預產期後六個月。