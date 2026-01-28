（圖／台北市府秘書處媒體事務組）





為讓台北市成孕育幼兒友善城市，台北市於2023推出「好孕2U專車」服務，服務孕媽咪走過產前與產後的時光。為提供孕婦更多元及貼心的乘車選擇，台北市府今（28）日宣布，線上叫車平台Uber加入「好孕2U專車」服務行列。雙方目前已進入系統最後測試階段，預計自今（2026）年3月3日正式上線，進一步提升「好孕2U專車」的便利性與服務量能。北市府也預告，服務上線當天，正為元宵節，孕婦可至台北通 App 兌換好孕乘車券，透過 Uber App 叫車前往欣賞花燈。不只如此 Uber 也將提供上線後，前 200 名搭乘的孕婦每人總價值1,000元的乘車優惠序號，鼓勵孕媽咪體驗多元乘車服務。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安表示，「好孕2U專車」政策推動將滿3年，服務趟次將於2026年2月突破百萬，顯示整體服務量能與使用率已趨成熟。多元選擇是滿足孕期與產後各階段乘車需求的重要元素，隨著每日超過1,000趟的穩定需求，市府持續傾聽民眾心聲，因此進一步擴大服務量能；期待與Uber 共同合作後，可回應持續成長的孕期交通需求。此次合作，將帶給台北市孕媽咪「雙重好事」，第一是「車輛服務量能倍增」，第二是「安全座椅車輛數全國第一」，讓每一位孕媽咪都能感受到更安全舒適、便利貼心的服務。北市府將持續努力，成為最友善的生養城市，成為每個家庭的育兒神隊友！

（圖／台北市府秘書處媒體事務組）

蔣萬安表示，非常開心能與 Uber 展開合作，並感謝 Uber 亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill親自出席合作記者會。Uber近年持續發展提升乘車安全的科技功能，特別重視女性及兒童乘車安全，這與北市府致力為孕婦打造安心乘車環境的方向一致。近年北市府也針對計程車服務品質、安全座椅數量等議題，建立評鑑表揚或黑名單等多重機制，就是為了全面提升民眾最在乎的安全和乘車體驗，確保市民享有安心、便捷及舒適的交通服務。

台北市府社會局長姚淑文強調，社會局與 Uber 正緊密聯繫，確保Uber之合作車隊服務品質完全符合孕媽咪需求，目前各項技術合作已進入最後測試階段，屆時只要透過台北通APP將「好孕金」兌換「Uber乘車券」即可使用，操作簡單又便利。尚未申請北市「好孕2U乘車補助」的孕媽咪，歡迎儘速提出申請，待合作上線後，立即體驗台北市打造的流暢、安心乘車服務。

台北市府社會局表示，「好孕2U乘車補助」詳細申請資訊，請密切關注台北市政府社會局網站（https://dosw.taipei.gov.tw/）「好孕2U專車補助」網頁或最新消息項下。



更多新聞推薦

● 北市好孕2U專車添生力軍 Uber加入服務預計3/3上線