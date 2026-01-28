北市好孕2U專車 Uber成生力軍

為減輕孕婦懷孕期間負擔，台北市政府於民國112年創全國之先推出好孕專車，市長蔣萬安（中）28日宣布，乘車平台Uber將加入「好孕2U專車」服務行列，新車隊3月3日上線服務。（邱芊攝）

為減輕孕婦懷孕期間負擔，台北市政府在民國112年創全國之先推出好孕專車，提供孕婦從懷孕起至產後6個月交通補助，3寶爸市長蔣萬安28日宣布，乘車平台Uber加入「好孕2U專車」服務行列，帶給北市孕媽咪「雙重好事」，專車從原本1萬5000輛提升到3萬4000輛，有安全座椅車輛數為全國第一，新加入服務車輛於3月3日上線。

好孕專車提供設籍北市孕婦或配偶為設籍北市的非本國籍孕婦申請搭乘，每次懷孕可申請8000元乘車金補助，使用效期為懷孕起至產後6個月，至去年底專車已服務超過3萬名孕婦，趟次到下個月也將突破100萬人次。

蔣萬安昨宣布Uber加入服務行列，此次合作將進一步提升專車便利性與服務量能，帶給北市孕媽咪「雙重好事」，分別是服務量能倍增，專車從原本1萬5000輛提升至3萬4000輛，還有安全座椅車輛數為全國第一，原加裝座椅車數約為500輛，未來可再增加至約660輛，服務於3月3日上線。

身為3寶爸的蔣萬安昨被問及專車服務大升級後，是否要拚第四胎，他打趣說：「這我要問我家老闆（太太石舫亘）」，他也提醒孕媽咪，Uber將提供給前200名搭乘孕婦每人總價值1000元乘車優惠序號，市府會持續努力與國際接軌，展現將台北打造成全球幸福城市的決心。

甫喜獲麟兒的北市議員黃瀞瑩曾指出，常接到民眾陳情遇到暴躁、油門催很大力的司機，自己搭乘經驗也像抽樂透一樣，有時會遇到急煞狀況，建議市府應建立專門專車申訴管道，並加碼優良司機獎勵。

身為二寶媽的北市議員鍾沛君則反映，常被好孕專車棄單，曾在相同時間、地點分別以乘車金與現金叫車，用乘車金始終無法成功，現金叫車立刻有車可搭，還有些司機抽菸、衛生習慣不好，盼車隊有駕駛評鑑機制。

北市公運處表示，車隊有駕駛評分機制並安排教育訓練，公運處每年也會特別對車隊執行品質評鑑，民眾搭乘好孕專車申訴成案後，首次會召回駕駛加強教育訓練，若再次遭投訴即列入黑名單，停派接送好孕專車乘客；Uber公關傳媒總經理邱凱迪說，遭投訴多的駕駛最重會停權處置。