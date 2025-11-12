北市婦提領保險櫃360萬黃金 警避免詐騙護送回家

台北市一名婦人日前前往銀行欲領回存放在銀行市價超過350萬的900克黃金，行員擔心她遇上詐騙通報警方，員警到場確認婦人並未遭詐，全程護送她平安回家。

婦人提領鉅額黃金警方到場關心護送返家。（圖／、翻攝畫面）

北市中正第一分局警備隊日前接獲臺灣銀行館前分行通報，一名客戶李姓婦人存放在銀行保管長達20年的黃金約900克，市值超過新臺幣350萬元，決定親自領回，行員考量李姓婦人年長年擔心她可能遭詐騙，遂主動向警方請求協助。

員警接獲通報趕赴現場，全程陪同李婦辦理提領手續，並在確認她並未遭詐騙集團所騙後，駕警車護送她返家確保安全無虞，李婦對於行員關心與警方協助感到安心，事後頻頻致謝。

警方呼籲，近年來時常接獲民眾在提領大額現金或貴重物品時，擔心遭詐騙或搶劫而主動尋求警方協助，警方秉持「防範於未然」原則，不辭辛勞提供護鈔與護送服務，確保民眾財產安全。

