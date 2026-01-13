北市婦街頭急產嬰警臨危接生 警消遠端指導護母子平安

台北市一名郭姓孕婦日前在產嬰，士林警臨危接生透過警消遠端指導，終護母子平安送醫。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

台北市士林區一名郭姓孕婦日前下午外出時，因突然宮縮腹痛，在文林路旁當場分娩。路過民眾見狀報警，轄區文林派出所警員林志一、黃亭瑄趕抵後，發現產婦癱坐在地，懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷且未發出啼哭聲的新生兒，生命跡象不穩。員警立即撥打一一九求援，並在救護人員的電話遠端指導下進行初步救護，在救護車抵達後完成剪臍帶程序，母子均安送抵新光醫院。

面對突如其來的接生狀況，兩位警員在救護人員遠端指導下，協助確保新生兒的口鼻暢通、維持呼吸，並同步安撫產婦情緒。隨後，救護車趕抵現場，救護人員接手，在路邊為新生兒完成剪斷臍帶的關鍵程序。當嬰兒發出清脆的啼哭聲時，在場所有人才鬆了一口氣。為爭取時間，兩位員警一方面維持現場交通順暢，另一方面駕駛警車護送救護車，將產婦與新生兒迅速送達新光醫院進行後續檢查與照護。

士林警分局表示，此次事件中，員警從接案、現場初步處置到護送就醫，展現以民為本的精神。呼籲民眾若遭遇緊急狀況應保持冷靜，立即撥打一一０報案專線，警方將與醫療體系攜手提供即時援助。