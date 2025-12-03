北市婦遇典型投資詐騙 面交7次痛失1200萬

台北市一名女子日前遇上投資詐騙，陸續配合詐團指示面交7次共損失1200萬元，經家人提醒才驚覺遭騙報案，警方便與女子合作約出車手面交當場逮人送辦。

詐團車手現身面交取款遭警逮捕。（圖／翻攝畫面）

內湖分局東湖派出所於日前接獲一名詹姓婦人（64歲）報案，稱於日前因在網路上看到股票投資訊息，遭詐團成員慫恿交付現金給專員投資，並給予假投資平台連結，誆稱保證獲利，詹女不疑有他遂依其指示面交現金7次，共計交付現金高達1200萬元。

詹女要求出金遭對方以話術要求她須支付手續費，詹女直到家人提醒才察覺有異疑遭詐騙，前往派出所詢問員警告知這是典型投資詐騙，她才驚覺受騙報案，未料詐騙集團仍持續騙取詹女投資，警方遂與她將計就計佯裝配合，設法約對方面交。

警方查扣工作證及20萬現金等相關證物。（圖／翻攝畫面）

對方向詹女框曾稱要出金需繳付20萬元手續費，雙方坦妥在相約在詹女住處附近公園面交，果然詐團車手陳姓男子依約現身公園，隨即遭一旁埋伏警力上前表明身分逮捕，現場查扣工作證、識別證及20萬現金等相關證物，全案訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，網路投資陷阱多，詐團成員會以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人信任，後續再以小額出金方式讓被害人陷入獲利陷阱，誘使被害人持續投資。民眾應保持警覺，如有疑問可致電165反詐騙諮詢專線或110直接向警方求證。

